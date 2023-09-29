金管局公布今年8月住宅按揭統計調查結果，新批出按揭貸款額按月增加26.9%至356億元，創47個月新高，扭轉7月按月下跌18.7%，主要受轉按貸款增加86.9%至166億元所帶動。中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行曾提高按揭回贈，政府亦在7月放寬按揭措施，帶動8月份轉按表現明顯優於大巿。
相對而言，8月銀行批出一手市場交易按揭貸款，按月減少19.8%至47億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.6%，至144億港元。以宗數計算，8月整體新批出按揭貸款7042宗，按月上升22.4%，轉按宗數按月升70%至3361宗，佔比達48%，為2003年有紀錄以來新高。
不過王美鳯指出，9月銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，令轉按誘因大減，預期新批轉按數字將於第三季顯著上升後再於第四季顯著回落。
此外，8月新申請貸款個案，較7月份按月增加6.6%至8617宗，新取用按揭貸款額較7月份減少20.5%至209億元。8月新批以港元拆息定價（H按）貸款佔比，由7月的94.6%上升至95.4%，新批以最優惠貸款利率定價（P按）佔比例則由1.6%降至1.5%。
貸款質素方面，按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。
其他報道
鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資 企業行動陸續有來
新世界發展全年核心多賺21%末期息0.3元 擬派有條件特別息1.59元
港股季結日漲436點 全季累跌1106點 北水暫停成交僅677億元 濠賭股反彈
匯豐降今年香港經濟增長至4.3% 不利因素增長令增長慢過預期
Mox Bank中期虧損擴大至3.19億元 淨利息收入颷6倍
JPEX風暴︱港澳聯合行動 2人在澳門被捕 警方下午交代案情
香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險
【有片：埋身擊】美核心PCE今晚出爐 道指期貨倘反彈至10天線可高沽