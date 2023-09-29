相對而言，8月銀行批出一手市場交易按揭貸款，按月減少19.8%至47億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.6%，至144億港元。以宗數計算，8月整體新批出按揭貸款7042宗，按月上升22.4%，轉按宗數按月升70%至3361宗，佔比達48%，為2003年有紀錄以來新高。

不過王美鳯指出，9月銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，令轉按誘因大減，預期新批轉按數字將於第三季顯著上升後再於第四季顯著回落。

此外，8月新申請貸款個案，較7月份按月增加6.6%至8617宗，新取用按揭貸款額較7月份減少20.5%至209億元。8月新批以港元拆息定價（H按）貸款佔比，由7月的94.6%上升至95.4%，新批以最優惠貸款利率定價（P按）佔比例則由1.6%降至1.5%。

貸款質素方面，按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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