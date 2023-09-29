另外，8月底本港存款總額按月上升0.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.4%及0.8%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升2.0%及1.9%。

香港人民幣存款在8月份急升6%至9625億元（人民幣，下同），金管局表示，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為11212億元人民幣，而7月份為10221億元。

8月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較均上升1.4%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.4%，與去年同期比較下跌18.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.8%。

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