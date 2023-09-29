高息環境下本港貸款需求持續下降，金管局公布8月貨幣統計數字，截至8月底本港銀行貸款總額較7月下跌0.3%，年初至8月底則下跌1.7%，跌幅較首7個月擴大0.2個百分點。在香港使用貸款按月下跌0.2%，境外使用貸款則跌0.5%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由7月底的87.8%，下跌至8月底的87.1%。
另外，8月底本港存款總額按月上升0.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.4%及0.8%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升2.0%及1.9%。
香港人民幣存款在8月份急升6%至9625億元（人民幣，下同），金管局表示，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為11212億元人民幣，而7月份為10221億元。
8月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較均上升1.4%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.4%，與去年同期比較下跌18.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.8%。
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