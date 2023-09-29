當中在益隆炮竹廠會開發主題遊戲、介紹歷史故事與內涵，豐富連接龍環葡韻至益隆炮竹廠步行路線的文旅內容，打造龍環葡韻為婚拍聖地。至於永福圍、草堆街及周邊區域活化計劃，則位於昔日澳門繁華地段，新的計劃擬打造成現代藝術家創作和交流場地，並強化與鄰近草堆街等社區連繫，邀請本澳藝術團體及藝術家參與街道美化，粉飾草堆街多間店鋪及商戶、街道指示牌及行人路圍欄等，重現街區昔日風貌。同時推出創業孵化計劃，鼓勵本澳企業於草堆街開設特色店，推動古街潮玩風潮，並計劃在文化中心廣場不定期舉辦多項類型的戶外文娛康體活動。

至於由博企參與推動的片區活化計劃，當中由永利澳門（1128）參與的項目，即福隆新街步行區計劃則於今日起啟動，範圍涵蓋福隆新街、爐石塘巷、新填巷、桔仔街及何老桂巷之間的區域。這成為六大博企中，首個片區活化計劃落實。在福隆新街步行區試行階段設，則會設有藝術裝置、日間文創市集、互動遊戲等活動。