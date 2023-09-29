該公司表示，根據法律建議， 為確保建議委任7名董事的有效性，須要提呈一項單獨決議，以增加在公司細則中第101條的董事人數上限的規定。然而，由於並無同時提呈增加董事人數上限，即使委任7名新董事入局的議案獲通過，公司亦無法認可對他們的委任。南海稱，股東已在股東特別大會獲悉有關情況，而其將無限期延期。

為應對董事人數上限問題，股東於股東特別大會上被邀請提交修訂要求，以增加南海控股的董事人數上限，並再次建議委任7名董事。南海指，將在收到修訂要求後，立即召開本公司股東特別大會，以供審議並通過提呈決議案。

此前，公司動議委任Ng Man Fung Walter為執行董事，他目前為明發集團（0846）的執行董事及首長，以及四方（0730）的獨立非執行董事。另公司亦動議委任Choi, Clifford Wai Hong為執行董事，他為多間上市公司獨立非執行董事，並目前在NHK Distribution Company Limited 擔任董事。

今年中，聯交所股權益披露，南海控股創辦人于品海，其持有逾45%權益已遭其債權人建銀國際海外委任德勤接管。一般相信是次名董事提名獲委入局，與債權人建銀及接管人德勤冀能實質控制南海有關。