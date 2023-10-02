報告稱，對於今年東亞和太平洋地區的經濟增長預測將高于所有其他新興市場和發展中經濟體的平均增長預測，但較之前稍低，中國是下調預估的部分原因。2024年，中國將依然面臨房地產困境、債務增加以及疫情後重新開放帶來的提振力道減弱，因此對中國2023年GDP預測維持在5.1%，而將2024的GDP增速由先前預測的4.8%下調至4.4%。報告又提到，中國的經濟增長速度下降1個百分點，整個地區的增長速度就會下降0.3個百分點。

世界銀行表示，隨著全球經濟改善並恢復外國對該地區製成品和大宗商品的需求，東亞和太平洋地區(除中國外)到2024年的成長預計將略有加速，未來經濟下行面臨的風險可能為地緣政治緊張局勢、可能發生的自然災害（包括極端天氣事件）。過去十年，服務業已成為東亞及太平洋勞動生產力整體成長的主要貢獻者，而數字技術的傳播和服務業的改革也在改善該地的經濟表現。