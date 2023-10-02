公告指，自今年2月起，謝屹璟一直在公司執行委員會中發揮領導作用，負責本集團的日常管理與運營。董事會認為，任命謝為公司代理首席執行官將優化執行委員會的決策流程及提高集團業務運營的效率。

公告又透露謝屹璟目前於公司控股股東、由包凡最終控制的CR Partners Ltd.有少數權益，除此外，謝與公司任何董事、高管、主要股東或控股股東並無關係。

華興今年2月首度披露公司主席包凡正配合內地有關機構調查，直至8月9日再發自願性公告，指包凡仍繼續配合中國有關機關的調查，及後再沒有任何有關包凡的訊息披露。

華興自今年4月起停牌，公司昨日另一份通告指，由於核數師仍未能聯擊到包凡，以確定會否有額外的審計程序前，將無法完成對2022年12月31日止年度的經審計財務報表，公司一直積極地考慮其他替代方案以儘快刊發截至2022年12月31日止年度的經審計財務報表，並且已經就確定該方案取得重要進展。公司將繼續停牌，並在適當的時候發佈進一步公告，以便股東及潛在投資者了解公司履行復牌指引的最新進展。