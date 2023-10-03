道瓊斯工業平均指數收跌74點，跌幅0.23%，報33433點。標普500指數收漲0點，升幅0.01%，報4288點。納斯達克綜合指數收漲88點，或0.67%，報13307點。

麥當勞跌2.16%，報257.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累37點，而聯合健康升2.06%，報514.57元，貢獻道指68點。

科技股方面，蘋果收市報173.75元，升1.48%，谷歌母公司Alphabet收市報134.17元，升2.52%，亞馬遜收市報129.46元，升1.84%，Facebook收市報306.82元，升2.2%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.03%，報445點。德國DAX指數收跌0.91%，報15247點；法國CAC 40指數跌0.94%，報7068點；英國富時100指數收跌1.28%，報7510點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.63%，報6620點。

美國2年期債息曾升最多1.53%，是9月20日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見5.1208厘，是9月28日5.1584厘後最高。收市報5.1041厘，是9月27日後收市新高，當日報5.1354厘。

美國10年期債息曾升最多2.85%，是8月3日後最大升幅，當日升幅為2.89%。高見4.7014厘，是2007年10月15日4.7151厘後最高。收市報4.6785厘，是2007年10月12日後收市新高，當日報4.6812厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至41.941基點，是5月5日39.964基點後最窄。收市報42.766基點，是5月4日後收市最窄，當日報41.387基點。連續6日收窄，累25.267基點，對上一次連續6日是9月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至78.017基點，是3月2日77.419基點後最窄。收市報79.78基點，是1月3日後收市最窄，當日報64.224基點。連續兩日收窄，累計9.663基點，對上一次是9月20日。

道指曾跌最多0.86%，是9月27日後最大跌幅，當日跌幅為0.93%。低見33219.56點，是6月2日33187.58點後最低。收市報33433.35點，是6月1日後收市新低，當日報33061.57點。連跌2日，累計跌232.99點，對上一次連跌2日是9月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月27日。

標指曾升最多0.29%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為0.78%。高見4300.58點，是9月29日4333.15點後最高。收市報4288.39點，是9月28日後收市新高，當日報4299.7點。

納指曾升最多1.09%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為1.38%。高見13364.03點，是9月29日13382.98點後最高。收市報13307.77點，是9月20日後收市新高，當日報13469.13點。連升4日，累計升244.16點，對上一次連升4日是8月30日。