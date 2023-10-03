個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.66%，折合報301.13元；阿里巴巴（9988）跌1.04%，折合報84.71元；美團（3690）跌1.83%，折合報112.5元；匯控（0005）跌0.94%，折合報61.12元；建行（0939）跌1.22%，折合報4.37元。

道期現跌0.124%；標期現跌0.09%；納期現跌0.1%。日本東證指數現跌1.22%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.27%。

VIX指數隔晚升0.51%或0.09點，報17.61點。

紐油現跌0.55%或0.48美元，報88.33美元；布油現跌0.56%或0.5美元，報90.2美元；金價現跌0.25%或4.73美元，報1823.3美元；LME 銅期貨隔晚跌2.62%或217.5美元，報8053美元。美國10年期債息現升0.17%或0.0083厘，報4.6868厘。

今日焦點股份可留意：

恒大集團（3333）恒大物業（6666）復牌。傳內地調查恒大許家印是否試圖轉移資產至海外。

華興資本（1911）委任謝屹璟為代理首席執行官。

吉利（0175）9月銷量按年升31%。

比亞迪（1211）9月汽車銷量按年升43%。

「蔚小理」9月銷售全升，理想（2015）創單月銷售新高。

小鵬（9868）汽車9月共交付新車15,310架，按月增長12%，按年更增長81%。

蔚來（9866）同月交付了15,641架，按年增長43.8%。

內房9月百城新建房屋價格扭跌轉升。

9月澳門博彩收入按年升4倍。

金沙（1928）參與兩個片區活化計劃成六大博企首例，永利（1128）今首啟動福隆新街片區活化。

南海控股（0680）委7新董事入局，惟超上限令股東特別大會無限期延期。

國泰（0293）認購32架空中巴士，代價約363億元。

新世界（0017）發展全年核心多賺21%末期息0.3元，擬派有條件特別息1.59元。新世界擬推6新盤售逾3000個單位，鄭志剛籲適當減辣。鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資，企業行動陸續有來。

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