恒指今早低開263點或1.48%，報17546點，大市成交金額168億元；國指今早低開93點或1.53%，報6054點。恒生科技指數開市報3858點，跌1.58%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.9%，下跌為8.72%，無升跌為88.36%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、電能實業（0006）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，68隻下跌，9隻無升跌。東方海外（0316）升0.96%，報105.5元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌4.01%，報29.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報28.95元，升1.05%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報68.95元，跌3.5%。
恒大集團（3333）恒大物業（6666）復牌。傳內地調查恒大許家印是否試圖轉移資產至海外。恒大開市報0.35元，升9.38%。恒大物業（6666）開市報0.63元，升6.78%。
華興資本（1911）委任謝屹璟為代理首席執行官。停牌。
吉利（0175）9月銷量按年升31%。開市報9.07元，跌1.84%。
比亞迪（1211）9月汽車銷量按年升43%。開市報240.4元，跌0.66%。
「蔚小理」9月銷售全升，理想（2015）創單月銷售新高。開市報138.3元，無升跌。
小鵬（9868）汽車9月共交付新車15,310架，按月增長12%，按年更增長81%。開市報70.2元，升0.36%。
蔚來（9866）同月交付了15,641架，按年增長43.8%。開市報68.95元，跌3.5%。
內房9月百城新建房屋價格扭跌轉升。中海外（0688）開市報15.82元，跌2.59%。龍湖（0960）開市報13.8元，跌1.99%。華潤置地（1109）開市報29.95元，跌4.01%。碧桂園（2007）開市報0.91元，無升跌。
9月澳門博彩收入按年升4倍。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）開市報6.2元，跌1.27%。美高梅中國（2282）開市報10.16元，跌0.78%。澳博（0880）無成交，報3.08元。銀河娛樂（0027）開市報46.4元，跌1.59%。
金沙（1928）參與兩個片區活化計劃成六大博企首例，永利（1128）今首啟動福隆新街片區活化。金沙開市報23.7元，跌1.25%。永利（1128）開市報7.58元，升1.07%。
南海控股（0680）委7新董事入局，惟超上限令股東特別大會無限期延期。停牌。
國泰（0293）認購32架空中巴士，代價約363億元。開市報8.04元，無升跌。
新世界（0017）發展全年核心多賺21%末期息0.3元，擬派有條件特別息1.59元。新世界擬推6新盤售逾3000個單位，鄭志剛籲適當減辣。鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資，企業行動陸續有來。開市報14.7元，跌3.54%。
破頂股包括，鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，無升跌。
3隻股份創上市新低，包括百威（1876）低見15元，開市報15元，跌2.98%；百威亞太（1876）低見15元，開市報15元，跌2.98%；嘉創地產（2421）低見0.9元，開市報0.9元，跌2.17%。
創52周低，其中包括，中生製藥（1177）低見2.77元，開市報2.77元，跌2.12%；中國生物製藥（1177）低見2.77元，開市報2.77元，跌2.12%；贛鋒鋰業（1772）低見31元，開市報31元，跌3.58%；京信通信（2342）低見1.02元，開市報1.02元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，大豐港（8310）開市報0.325元，升12.07%；新娛科控股（6933）開市報0.29元，升11.54%；天譽置業（0059）開市報0.021元，升10.53%；恒大（3333）開市報0.35元，升9.38%；環球實業科技（1026）開市報0.084元，升9.09%；中國金石（1380）開市報0.77元，升8.45%；花樣年（1777）開市報0.099元，升7.61%；香港食品投資（0060）開市報0.77元，升6.94%。
下跌異動股，包括，珠光控股（1176）開市報0.65元，跌14.47%；子不語（2420）開市報2.6元，跌13.04%；先豐服務集團（0500）開市報0.21元，跌7.49%；維亮控股（8612）開市報0.026元，跌7.14%；康健國際醫療（3886）開市報0.3元，跌6.25%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.185元，跌6.09%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌5.47%；中廣核礦業（1164）開市報1.45元，跌5.23%；權威金融（0397）開市報0.128元，跌5.19%；GOLDWAY EDU（8160）開市報0.037元，跌5.13%；特步（1368）開市報6.93元，跌4.55%。
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