moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開263點 科指跌1.5% 恒大升9% 恒大物業升6%

恒指今早低開263點或1.48%，報17546點，大市成交金額168億元；國指今早低開93點或1.53%，報6054點。恒生科技指數開市報3858點，跌1.58%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.9%，下跌為8.72%，無升跌為88.36%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、電能實業（0006）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，68隻下跌，9隻無升跌。東方海外（0316）升0.96%，報105.5元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌4.01%，報29.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報28.95元，升1.05%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報68.95元，跌3.5%。

恒指科指續低於主要平均線。

恒大集團（3333）恒大物業（6666）復牌。傳內地調查恒大許家印是否試圖轉移資產至海外。恒大開市報0.35元，升9.38%。恒大物業（6666）開市報0.63元，升6.78%。

華興資本（1911）委任謝屹璟為代理首席執行官。停牌。

吉利（0175）9月銷量按年升31%。開市報9.07元，跌1.84%。

比亞迪（1211）9月汽車銷量按年升43%。開市報240.4元，跌0.66%。

「蔚小理」9月銷售全升，理想（2015）創單月銷售新高。開市報138.3元，無升跌。

小鵬（9868）汽車9月共交付新車15,310架，按月增長12%，按年更增長81%。開市報70.2元，升0.36%。

蔚來（9866）同月交付了15,641架，按年增長43.8%。開市報68.95元，跌3.5%。

內房9月百城新建房屋價格扭跌轉升。中海外（0688）開市報15.82元，跌2.59%。龍湖（0960）開市報13.8元，跌1.99%。華潤置地（1109）開市報29.95元，跌4.01%。碧桂園（2007）開市報0.91元，無升跌。

9月澳門博彩收入按年升4倍。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）開市報6.2元，跌1.27%。美高梅中國（2282）開市報10.16元，跌0.78%。澳博（0880）無成交，報3.08元。銀河娛樂（0027）開市報46.4元，跌1.59%。

金沙（1928）參與兩個片區活化計劃成六大博企首例，永利（1128）今首啟動福隆新街片區活化。金沙開市報23.7元，跌1.25%。永利（1128）開市報7.58元，升1.07%。

南海控股（0680）委7新董事入局，惟超上限令股東特別大會無限期延期。停牌。

國泰（0293）認購32架空中巴士，代價約363億元。開市報8.04元，無升跌。

新世界（0017）發展全年核心多賺21%末期息0.3元，擬派有條件特別息1.59元。新世界擬推6新盤售逾3000個單位，鄭志剛籲適當減辣。鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資，企業行動陸續有來。開市報14.7元，跌3.54%。

破頂股表現

破頂股包括，鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，無升跌。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括百威（1876）低見15元，開市報15元，跌2.98%；百威亞太（1876）低見15元，開市報15元，跌2.98%；嘉創地產（2421）低見0.9元，開市報0.9元，跌2.17%。

創52周低，其中包括，中生製藥（1177）低見2.77元，開市報2.77元，跌2.12%；中國生物製藥（1177）低見2.77元，開市報2.77元，跌2.12%；贛鋒鋰業（1772）低見31元，開市報31元，跌3.58%；京信通信（2342）低見1.02元，開市報1.02元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，大豐港（8310）開市報0.325元，升12.07%；新娛科控股（6933）開市報0.29元，升11.54%；天譽置業（0059）開市報0.021元，升10.53%；恒大（3333）開市報0.35元，升9.38%；環球實業科技（1026）開市報0.084元，升9.09%；中國金石（1380）開市報0.77元，升8.45%；花樣年（1777）開市報0.099元，升7.61%；香港食品投資（0060）開市報0.77元，升6.94%。

下跌異動股，包括，珠光控股（1176）開市報0.65元，跌14.47%；子不語（2420）開市報2.6元，跌13.04%；先豐服務集團（0500）開市報0.21元，跌7.49%；維亮控股（8612）開市報0.026元，跌7.14%；康健國際醫療（3886）開市報0.3元，跌6.25%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.185元，跌6.09%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌5.47%；中廣核礦業（1164）開市報1.45元，跌5.23%；權威金融（0397）開市報0.128元，跌5.19%；GOLDWAY EDU（8160）開市報0.037元，跌5.13%；特步（1368）開市報6.93元，跌4.55%。

 

其他報道

港股ADR跌247點 夜期低水42點 南北水續休 美期亞股跌

10年債息見16年高 債息倒掛收窄 納指4連升 道指跌74點