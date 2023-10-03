恒指今早低開263點或1.48%，報17546點，大市成交金額168億元；國指今早低開93點或1.53%，報6054點。恒生科技指數開市報3858點，跌1.58%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.9%，下跌為8.72%，無升跌為88.36%。