港元現報7.8301元升值22點子，曾貶值最多20點子，報7.8343元，亦曾升值最多40點子，報7.8283元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌102.67點子至4.65262%；1星期HIBOR跌61.87點子至5.12869%；2星期HIBOR跌48.26點子至5.09595%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.38點子至5.18863%；6個月期HIBOR跌6.48點子至5.3256%；12個月期HIBOR跌2.85點子至5.47941%。

美元指數現報107.121升值0.217點或0.2%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43347%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0369%，終止連續5日收窄，利差是2023年9月27日後最闊，當日差距為-0.0682%。

對上一次終止連續5日收窄，是2023年9月20日，當日利差報-0.1914%。

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