戶戶送與聖雅各福群會合作，攜手推出「FUN 享口福」計劃。該計劃結合戶戶送的廣大平台和資源，針對本港弱勢社群所面臨的糧食不足問題並提供支援。即日起，顧客可透過戶戶送應用程式及網站，於結帳時選擇湊整訂單總額作捐款或作出額外捐款。
未來六個月，戶戶送「FUN 享口福」目標籌集48萬元，向面臨糧食不足的300戶本地少數族裔家庭，為他們提供約12,000份膳食。合資格的家庭每星期將可獲400元的經濟援助，每月四星期合共 1,600元，讓每戶家庭每星期可購買10份膳食。為響應「世界糧食日」，同時為計劃揭開序幕，戶戶送將同時配對捐出首5萬元的善款，讓善款加倍。
「FUN 享口福」計劃透過一站式援助搜尋及申請平台「CharityToday」提供技術支援。服務使用者只需下載應用程式，便可提出申請，並透過八達通收取經濟援助。計劃亦提供一系列多元化的餐廳，以供受惠家庭選擇。
其他報道
高達成真？日初創公司推出可駕駛變形機械人 售價逾2300萬元
摩根大通CEO：AI或讓下一代活到100歲 每周僅需工作3.5天
恒指低開263點 科指跌1.5% 恒大升9% 恒大物業升6%
港股ADR跌247點 夜期低水42點 南北水續休 美期亞股跌
10年債息見16年高 債息倒掛收窄 納指4連升 道指跌74點