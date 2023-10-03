未來六個月，戶戶送「FUN 享口福」目標籌集48萬元，向面臨糧食不足的300戶本地少數族裔家庭，為他們提供約12,000份膳食。合資格的家庭每星期將可獲400元的經濟援助，每月四星期合共 1,600元，讓每戶家庭每星期可購買10份膳食。為響應「世界糧食日」，同時為計劃揭開序幕，戶戶送將同時配對捐出首5萬元的善款，讓善款加倍。

「FUN 享口福」計劃透過一站式援助搜尋及申請平台「CharityToday」提供技術支援。服務使用者只需下載應用程式，便可提出申請，並透過八達通收取經濟援助。計劃亦提供一系列多元化的餐廳，以供受惠家庭選擇。

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