moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生推全新「SimplyStock 」 18至30歲客戶享免佣股票投資

恒生銀行（0011）推出全新「 SimplyStock」免佣股票投資計劃，鼓勵年輕客戶開拓全面的投資理財渠道，實踐自主理財。

「SimplyStock 」免佣股票投資計劃專為18至30歲的恒生年輕客戶而設，無需登記即可自動專享免佣股票投資，只需30元月費，客戶即可透過恒生 Digital Banking，包括恒生 Mobile App、個人 e-Banking或恒生「投資快」應用程式，免股票佣金、免證券保管費及存入費每月買賣首30萬元或等值交易額的港股、中國A股或美股。若當月沒有買賣股票則不用繳付任何月費。

「投資快」應用程式內設「 SimplyStock」專頁，方便年輕客戶透過恒生 Digital Banking 查閱當月的股票買賣交易額及0佣金優惠情況，配以證券101的免費文章和恒生「投資快」應用程式的個人化圖表分析，讓年輕客戶以較低成本投資 的同時，亦能更了解和把握市場趨勢。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，近年率先推出「 SimplyFund 」小額投資的簡易基金平台，今年上半年的新增客戶人數較去年同期增加近60%。

連錦東又指，全新的「SimplyStock」免佣股票投資計劃，迎合年輕客戶於網上買賣股票的習慣，為他們增設簡易及低門檻的股票收費模式，帶來更大理財投資空間及豐富其投資組合，及早為未來做好財務策劃。

 

其他報道

恒大汽車：停牌待發內幕消息

高達成真？日初創公司推出可駕駛變形機械人 售價逾2300萬元

摩根大通CEO：AI或讓下一代活到100歲 每周僅需工作3.5天

美跨黨派參議員冀下周訪華晤習近平 擬提美光問題

美國據報已通知中國將更新AI晶片出口管制規定

字節跳動據報回購股份 估值較去年低25%

恒指低開263點 科指跌1.5% 恒大升9% 恒大物業升6%

港股ADR跌247點 夜期低水42點 南北水續休 美期亞股跌

10年債息見16年高 債息倒掛收窄 納指4連升 道指跌74點

 