「SimplyStock 」免佣股票投資計劃專為18至30歲的恒生年輕客戶而設，無需登記即可自動專享免佣股票投資，只需30元月費，客戶即可透過恒生 Digital Banking，包括恒生 Mobile App、個人 e-Banking或恒生「投資快」應用程式，免股票佣金、免證券保管費及存入費每月買賣首30萬元或等值交易額的港股、中國A股或美股。若當月沒有買賣股票則不用繳付任何月費。

「投資快」應用程式內設「 SimplyStock」專頁，方便年輕客戶透過恒生 Digital Banking 查閱當月的股票買賣交易額及0佣金優惠情況，配以證券101的免費文章和恒生「投資快」應用程式的個人化圖表分析，讓年輕客戶以較低成本投資 的同時，亦能更了解和把握市場趨勢。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，近年率先推出「 SimplyFund 」小額投資的簡易基金平台，今年上半年的新增客戶人數較去年同期增加近60%。

連錦東又指，全新的「SimplyStock」免佣股票投資計劃，迎合年輕客戶於網上買賣股票的習慣，為他們增設簡易及低門檻的股票收費模式，帶來更大理財投資空間及豐富其投資組合，及早為未來做好財務策劃。

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