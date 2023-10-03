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恒指半日跌531點 7月個月最大幅 見11個月低 恒大升15% 恒大物業跌1%

隔晚美債息抽高，美股個別發展，美期今早微跌，A股休市，港股復市急跌，宏觀方面，假期期間內地曾公布官方及財新PMI，數據分化，微觀層面，許家印因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，影響內房、中資金融股，拖累大市表現。

恒指今早低開263點，高位跌263點，低位跌596點，高低波幅334點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為8.37%，下跌為44.8%，無升跌為46.81%。

恒指半日跌531點或2.98%，報17278點，大市成交金額554億元；國指跌206點或3.36%，報5942點。恒生科技指數收報3807點，跌2.9%。

藍籌股成交金額198.61億元，佔大市成交35.85%；科指成份股成交金額82.08億元，佔大市成交14.81%；國指成份股成交金額144.27億元，佔大市成交26.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.93億元人民幣，相當於約1億港元，佔大市成交的0.18%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.59%，至67.61億元，佔大市成交12.2%。牛熊證成交金額31.49億元，減少26.68%；窩輪成交金額36.11億元，減少20.68%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、東方海外（0316）、翰森製藥（3692）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，79隻下跌，0隻無升跌。友邦（1299）升0.31%，收報64.05元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌8.39%，收報20.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35.8元，升0.28%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報34.6元，跌6.36%。

恒指科指續低於主要平均線。

北水、南水休市。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.35%，是3月20日後最大跌幅。低見17212.87點，是2022年11月28日16833.68點後最低。

科指曾跌最多3.29%，是8月18日後最大跌幅。

國指曾跌最多3.76%，是7月6日後最大跌幅。低見5917.3點，是2022年11月28日5701.88點後最低。

恒大集團（3333）恒大物業（6666）復牌。傳內地調查恒大許家印是否試圖轉移資產至海外。恒大收報0.37元，升15.63%。恒大物業（6666）收報0.58元，跌1.69%。

華興資本（1911）委任謝屹璟為代理首席執行官。停牌。

吉利（0175）9月銷量按年升31%。收報8.93元，跌3.35%。

比亞迪（1211）9月汽車銷量按年升43%。收報235.4元，跌2.73%。

「蔚小理」9月銷售全升，理想（2015）創單月銷售新高。收報134.1元，跌3.04%。

小鵬（9868）汽車9月共交付新車15,310架，按月增長12%，按年更增長81%。收報69.2元，跌1.07%。

蔚來（9866）同月交付了15,641架，按年增長43.8%。收報67.5元，跌5.53%。

內房9月百城新建房屋價格扭跌轉升。中海外（0688）收報15.7元，跌3.33%。龍湖（0960）收報13.36元，跌5.11%。華潤置地（1109）收報30.15元，跌3.37%。碧桂園（2007）收報0.86元，跌5.49%。

9月澳門博彩收入按年升4倍。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報6.01元，跌4.3%。美高梅中國（2282）收報10.12元，跌1.17%。澳博（0880）收報2.99元，跌2.92%。銀河娛樂（0027）收報46.05元，跌2.33%。

金沙（1928）參與兩個片區活化計劃成六大博企首例，永利（1128）今首啟動福隆新街片區活化。金沙收報23.2元，跌3.33%。永利（1128）收報7.45元，跌0.67%。

南海控股（0680）委7新董事入局，惟超上限令股東特別大會無限期延期。停牌。

國泰（0293）認購32架空中巴士，代價約363億元。收報8.07元，升0.37%。

新世界（0017）發展全年核心多賺21%末期息0.3元，擬派有條件特別息1.59元。新世界擬推6新盤售逾3000個單位，鄭志剛籲適當減辣。鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資，企業行動陸續有來。見52周低14.04元，收報14.24元，跌6.56%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1082.7元，收報1082.7元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1046.5元，收報1046.15元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.1元，收報109.1元，升0.28%；宜明昂科（1541）創上市新高，見32.15元，收報30.15元，跌2.58%；利基控股（0240）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.66元，收報5.64元，升0.36%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見4.58元，收報4.51元，升1.58%；美圖公司（1357）創52周高，見3.59元，收報3.54元，升1.14%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.86元，收報0.8元，無升跌；宏海控股集團（8020）創52周高，見0.4元，收報0.173元，升1135.71%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.355元，收報0.43元，跌1.15%；旭輝永升服務（1995）低見1.1元，收報1.12元，跌5.08%；世茂服務（0873）低見1.22元，收報1.22元，跌7.58%；合景悠活（3913）低見0.51元，收報0.52元，跌7.14%；萬科（2202）低見8.32元，收報8.38元，跌3.01%；奧園（3883）低見0.22元，收報0.225元，跌4.26%；SOHO中國（0410）低見0.87元，收報0.88元，跌4.35%；瑞安房地產（0272）低見0.69元，收報0.7元，跌1.41%；金茂（0817）低見0.96元，收報0.96元，跌4.95%；招商證券（6099）低見6.6元，收報6.61元，跌3.64%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.69元，收報3.7元，跌2.89%；金地商置（0535）低見0.305元，收報0.305元，跌6.15%；舜宇（2382）低見51.9元，收報53.15元，跌2.83%；廣汽集團（2238）低見3.65元，收報3.68元，跌4.91%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；五菱（0305）低見0.53元，收報0.53元，跌3.64%；鷹君（0041）低見13元，收報13元，跌2.11%；希慎（0014）低見14.58元，收報14.82元，跌2.37%；新世界發展（0017）低見14.04元，收報14.24元，跌6.56%；嘉華國際（0173）低見2.12元，收報2.13元，跌3.18%。

異動股

上升異動股，包括，宏海控股集團（8020）創52周高，見0.4元，收報0.173元，升1135.71%；國華（0370）收報0.275元，升43.98%；長城天下（0524）平上市低位0.27元，收報0.395元，升33.9%；中國金石（1380）收報0.86元，升21.13%；艾德韋宣集團（9919）收報1.12元，升19.15%；貴州銀行（6199）收報1.8元，升18.42%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.218元，升15.96%；恒大（3333）收報0.37元，升15.63%；智中國際（6063）收報0.074元，升12.12%；蠟筆小新食品（1262）創上市新低，見0.18元，收報0.205元，升12.02%。

下跌異動股，包括，3D MEDICINES（1244）創上市新低，見6元，收報6.07元，跌55.63%；北方礦業（0433）創上市新低，見0.139元，收報0.16元，跌38.46%；銀建國際（0171）收報0.255元，跌26.09%；首都金融控股（8239）收報0.51元，跌23.88%；中國華君（0377）收報1.05元，跌22.22%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.275元，跌21.43%；樂艙物流（2490）收報5.3元，跌20.42%；齊家控股（8395）收報0.78元，跌20.41%；珠光控股（1176）收報0.62元，跌18.42%；火岩控股（1909）見52周低0.243元，收報0.255元，跌17.74%；威鋮國際（1002）收報0.057元，跌17.39%。

 

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