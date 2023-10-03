中國天化工（0362 ）發公告，稱集團核數師鑒於公司主席陳昱遭廉署拘捕及前行政總裁，已向董事會表示需要擴大審計範圍及作出額外審計程序。公司已成立特別調查委員會，以評估上述事件對2023年末期業績有否造成任何影響，及與核數師就該事件聯繫，其基於財務業績之業績尚未經核數師同意。
該公司上周五（9月29日）公布，廉政公署已於9月28日拘捕公司主席兼行政總裁陳昱及前行政總裁，並於同日在公司辦事處執行搜查令，扣押若干物品，包括會計記錄及賬冊、公司文件。
中國天化工表示，於9月29日公司審核委員會已審閱2023年末期業績，並已獲董事會批准，並在昨日（10月2日）公布尚未經核數師同意的財務業績。
公告續稱，因應公司延發業績，股份今早起停牌，以待刊發2023年末期業績。該股停牌前報0.156元。
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