中銀表示，該行在數碼港元應用中加上智能合約，在預繳式消費進行試驗。該行引入約10家商戶，涵蓋美容、醫療、健身、教育等行業，參加者經BoC Pay購買參與商戶的預繳式服務合約後，客戶的預繳資金將轉化為個人名下的數碼港元，並由智能合約運作管理。當客戶進行消費後，智能合約條件便會自動執行，向商戶自動化付款。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，該行作為首批參與金管局數碼港元先導計劃的銀行，經過前期的周密準備，正式啟動模擬數碼港元試驗。本次模擬數碼港元試驗透過現有的流動支付應用程式及收款服務進行，降低商戶參與試驗預繳式消費的技術門檻和額外資源投入。該行期望把握數碼港元先導計劃的契機，為零售中小企業打造新的商業模式，構建一種健康的預繳消費生態循環。

中銀香港表示，將致力探索模擬數碼港元的商業應用潛力，希望通過本次試驗收集商戶和客戶意見並與金管局分享試驗進度及成果，為香港將來可能推出「數碼港元」作好準備。

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