moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財經花生丨魯庭暉低調兼任黃Viu營運總監 MakerVille行政總裁地位不變

早幾個月電盈（0008）旗下OTT業務黃Viu，獲得母企在法國上市的付費電視營運商Canal+斥3億美元分階段入股後，今日有網上KOL爆出黃Viu的人事變動啦。原來在九月初，一手捧紅男團MIRROR的MakerVille行政總裁魯庭暉將會加入黃Viu做COO（營運總監），以驅動黃Viu的業務持續成長及成功。

其實自從MIRROR演唱會意外後，魯庭暉低調咗好多。今次官方公告在9月初發出，亦鮮為人知。據公告稱，魯庭暉加入黃Viu將會進一步加強Viu喺全球電視串流領導地位，而多個地區的管理層都要向魯庭暉匯報，包括東南亞地區、中東、南非等等部分的業務、內容團隊等，都要聽魯庭暉支笛，變相魯庭暉又多間公司要管理。而公告更強調，魯庭暉在MakerVille嘅CEO地位不變。

Canal+方面就空降咗負責做投前DD（盡職審查）及戰略併購的Felix Pineau，做黃Viu 嘅Head of Synergy & Value Creation，話會發堀同進一步釋放兩間公司嘅協同效應。

對於今次魯庭暉管埋黃Viu，該KOL推測，Canal+注資黃Viu後，有權行使期權主一步收購電盈手持的黃Viu股份，咁魯庭暉嘅作用好可能就係要令黃Viu條數愈來愈靚。而隨著黃Viu獲得愈多注資，估值亦將會水漲船高。

文：中環牌花生

其他報道

亞馬遜計劃推出AI聊天機械人

中移動新品牌s/ash推5G月費優惠 18歲至29歲用戶可享98元30GB服務

富國銀行高層Greg Beckett跳樓身亡

新世界大削股息績後曾挫近8%  券商料股息2024年起企穩

罷工潮持續 福特、通用汽車再裁約500人

中國天化工：因公司主席被捕 核數師需擴大審計範圍延發業績

【有片：埋身擊】納指期貨須重上50天線始確認升勢 否則應高沽

恒指半日跌531點 7月個月最大幅 見11個月低 恒大升15% 恒大物業跌1%

香港航空再推0元香港出發來回機票 本月17日開搶

恒生推全新「SimplyStock 」 18至30歲客戶享免佣股票投資

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日 見兩周低

恒大汽車：停牌待發內幕消息

高達成真？日初創公司推出可駕駛變形機械人 售價逾2300萬元

摩根大通CEO：AI或讓下一代活到100歲 每周僅需工作3.5天

美跨黨派參議員冀下周訪華晤習近平 擬提美光問題

美國據報已通知中國將更新AI晶片出口管制規定

字節跳動據報回購股份 估值較去年低25%

恒指低開263點 科指跌1.5% 恒大升9% 恒大物業升6%

港股ADR跌247點 夜期低水42點 南北水續休 美期亞股跌

10年債息見16年高 債息倒掛收窄 納指4連升 道指跌74點

 