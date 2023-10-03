其實自從MIRROR演唱會意外後，魯庭暉低調咗好多。今次官方公告在9月初發出，亦鮮為人知。據公告稱，魯庭暉加入黃Viu將會進一步加強Viu喺全球電視串流領導地位，而多個地區的管理層都要向魯庭暉匯報，包括東南亞地區、中東、南非等等部分的業務、內容團隊等，都要聽魯庭暉支笛，變相魯庭暉又多間公司要管理。而公告更強調，魯庭暉在MakerVille嘅CEO地位不變。

Canal+方面就空降咗負責做投前DD（盡職審查）及戰略併購的Felix Pineau，做黃Viu 嘅Head of Synergy & Value Creation，話會發堀同進一步釋放兩間公司嘅協同效應。

對於今次魯庭暉管埋黃Viu，該KOL推測，Canal+注資黃Viu後，有權行使期權主一步收購電盈手持的黃Viu股份，咁魯庭暉嘅作用好可能就係要令黃Viu條數愈來愈靚。而隨著黃Viu獲得愈多注資，估值亦將會水漲船高。

文：中環牌花生

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