日本8月24日正式將核廢水排海以來，內地反日情緒高漲。惟《日本富士電視台》、《每日新聞》等多間日媒報道，內地黃金周期間，從北京飛往東京的航班座無虛席，日本仍是內地遊客熱門旅遊目的地。官媒《環球時報》批評，日媒有關報道將中國人對日本核污染水排海的態度強行掛鉤，刻意製造中國人「忘性大」「不在乎日本核污染水排海」等誤導性論調。
文章批評日媒將中國恢復團體遊客赴日旅遊、中日之間商務往返及探親等需求升溫、10月是各類赴日留學生的入學季等不同原因帶來的訪 日人數增加相互鏈接，打包出「赴日中國人」等於「赴日中國遊客」的籠統印象，忽略其中包含大量商務往來和留學人員，尤其是日媒觀察到的所謂赴日航班「座無虛席」中還有 日方本國人員的事實。
文章又指，日媒冀藉助旅遊蒙混過關，淡化核污染水排海的責任，將中國人赴日與日本核污染水排海問題結合起來。文章批評，日媒報道的處理方式目的都是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，即中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核污染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。
文章引用中秋國慶「黃金周」開始前的一些中國人出境遊統計數據上看， 日本並沒有像日媒說得那麼「大受歡迎」，其中的赴日團隊遊更是「幾乎沒人報」。「這不得不讓人懷疑日媒是故意棄全豹而窺一斑，並藉臆造出來的中國人『赴日旅遊熱』來淡化、敷衍和轉移日本核污染水排海的責任。」
其他報道
財經花生丨魯庭暉低調兼任黃Viu營運總監 MakerVille行政總裁地位不變
美元美債息升 國指跌3%恒指跌478點全球最差 盈富、大市成交一周最多
中移動新品牌s/ash推5G月費優惠 18歲至29歲用戶可享98元30GB服務
【有片：埋身擊】納指期貨須重上50天線始確認升勢 否則應高沽
恒指半日跌531點 7月個月最大幅 見11個月低 恒大升15% 恒大物業跌1%