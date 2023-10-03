公司主席一職將懸空，公司指會將盡最大努力物色合適的主席人選，並於適當時候另行刊發公告。

公司指，建議新中英文名稱將為公司提供新的企業形象，使集團能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機，並認為變更公司名稱符合公司及股東整體利益。

縱橫遊2016年在港上市，控股股東陳淑薇、袁士強及袁振寧持股75%，其後在2022年中，控股股東突大折讓2成配售持股，其後再逐步減持套現，截至今年6月底，持股已降至14.7%。

其他報道

David Webb增持包浩斯 雪湖減持艾德韋宣至5%以下

財經花生丨魯庭暉低調兼任黃Viu營運總監 MakerVille行政總裁地位不變

美元美債息升 國指跌3%恒指跌478點全球最差 盈富、大市成交一周最多

亞馬遜計劃推出AI聊天機械人

中移動新品牌s/ash推5G月費優惠 18歲至29歲用戶可享98元30GB服務

富國銀行高層Greg Beckett跳樓身亡

新世界大削股息績後曾挫近8% 券商料股息2024年起企穩

罷工潮持續 福特、通用汽車再裁約500人

中國天化工：因公司主席被捕 核數師需擴大審計範圍延發業績

【有片：埋身擊】納指期貨須重上50天線始確認升勢 否則應高沽

恒指半日跌531點 7月個月最大幅 見11個月低 恒大升15% 恒大物業跌1%

香港航空再推0元香港出發來回機票 本月17日開搶

恒生推全新「SimplyStock 」 18至30歲客戶享免佣股票投資

鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日 見兩周低

恒大汽車：停牌待發內幕消息

高達成真？日初創公司推出可駕駛變形機械人 售價逾2300萬元

摩根大通CEO：AI或讓下一代活到100歲 每周僅需工作3.5天

美跨黨派參議員冀下周訪華晤習近平 擬提美光問題

美國據報已通知中國將更新AI晶片出口管制規定

字節跳動據報回購股份 估值較去年低25%

恒指低開263點 科指跌1.5% 恒大升9% 恒大物業升6%

港股ADR跌247點 夜期低水42點 南北水續休 美期亞股跌

10年債息見16年高 債息倒掛收窄 納指4連升 道指跌74點