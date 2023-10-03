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縱橫遊改名飛道旅遊科技 袁振寧辭任主席

創立於1979年的本地旅行代理商縱橫遊（8069）公布改名，將由現時「縱橫遊控股有限公司」易名為「飛道旅遊科技有限公司」，英文名稱亦由「WWPKG Holdings Company Limited」改名為「Flydoo Technology Holding Limited」。同時，袁振寧將辭任主席一職，保留執董、行政總裁及授權代表職務，即日生效。

公司主席一職將懸空，公司指會將盡最大努力物色合適的主席人選，並於適當時候另行刊發公告。

公司指，建議新中英文名稱將為公司提供新的企業形象，使集團能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機，並認為變更公司名稱符合公司及股東整體利益。

縱橫遊2016年在港上市，控股股東陳淑薇、袁士強及袁振寧持股75%，其後在2022年中，控股股東突大折讓2成配售持股，其後再逐步減持套現，截至今年6月底，持股已降至14.7%。

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