該報道指，蘋果於上周五在其開發者網站上表示，應用程序開發者在App Store上發布新應用程序時，須提交「網絡內容提供者（ICP）備案」。該備案允許網站在中國境內合法營運，自至少2017年以來，包括騰訊（0700）﹑華為等的大多本地應用程序商店均採用該系統。但該報道指出，大多外國應用程序難以取得ICP備案許可證，因開發者需要在中國擁有一家公司或與當地發行商合作。

中國監管機構上周公布了完成應用備案的首批應用商店的名單，惟蘋果的App Store並不在其中。蘋果對此未有回覆該報社。

中國8月時發布新規定，要求所有應用商店和應用程序開發者，須向監管機構提交包含業務詳細信息的「應用備案」。其後，蘋果便對於在中國新上架的應用程序提出新要求。應用程序發行公司AppInChina行政總裁Rich Bishop表示，要求開發者提交ICP備案將使蘋果在中國境內的營運更接近完全合規。

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