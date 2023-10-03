該集團指，董事會留意到近期來身股價較為波動，認為價值目前被嚴重低估，為儘快提振投資者信心及提升股東回報，決定採納該股份購買計劃。其更稱，由2023年初至今，亦曾累計購買股份近3億元。根據董事會於2023年6月15日股東周年大會獲得的一般授權，可以回購總數不超過於股東周年大會當日本公司已發行股份總數10%的股份。本次股份購買計劃下的股份回購，則遠低於該股份回購額度。

其董事會認為，實施股份回購符合公司及其股東的整體最佳利益。於現況下進行股份購買可展示其對業務展望及前景充滿信心，而且最終會為集團帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，現有充足財務資源足以實施股份購買計劃並維持穩健的財務狀況。該集團股份今日收報2.72元，跌3.89%。

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