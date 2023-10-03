中國生物製藥（1177）表示，董事會今日議決通過一項股份購買計劃，據此將視乎市場情況，於未來12個月以不超過10億元總代價在公開市場上回購股份，及根據2018年1月5日採納的限制性股份獎勵計劃，指示負責管理股份獎勵計劃的受託人購買股份。其將不時檢討及全權酌情決定如何分配股份購買額度用於股份回購及獎勵股份購買。
該集團指，董事會留意到近期來身股價較為波動，認為價值目前被嚴重低估，為儘快提振投資者信心及提升股東回報，決定採納該股份購買計劃。其更稱，由2023年初至今，亦曾累計購買股份近3億元。根據董事會於2023年6月15日股東周年大會獲得的一般授權，可以回購總數不超過於股東周年大會當日本公司已發行股份總數10%的股份。本次股份購買計劃下的股份回購，則遠低於該股份回購額度。
其董事會認為，實施股份回購符合公司及其股東的整體最佳利益。於現況下進行股份購買可展示其對業務展望及前景充滿信心，而且最終會為集團帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，現有充足財務資源足以實施股份購買計劃並維持穩健的財務狀況。該集團股份今日收報2.72元，跌3.89%。
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