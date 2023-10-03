今年首9個月中場連同電子博彩機收入按年增長7.8%，截至9月底止單季計，由於高限額博彩區的業績令人滿意，以及客戶人均消費上升，致中場賭桌按押籌碼增長加快，較去年同期按年增長18.5%。營業額已恢復至2019年度的82%水平。

受惠於經營所在的柬埔寨國內外藉客增加，今年首9個月的高端貴賓市場的轉碼較去年同期增長35.2%，期內平均每日轉碼已恢復至2019年度的92.8%。轉介貴賓市場分部的平均每日轉碼亦較去年同期增長43.3%。

截至9月底止，集團持有現金及現金等價物2.976億美元，較2022年底的1.56億美元為多；負債淨額則約為1.746億美元。

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