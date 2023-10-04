道瓊斯工業平均指數收跌430點，跌幅1.29%，報33002點。標普500指數收跌58點，跌幅1.38%，報4229點。納斯達克綜合指數收跌248點，或1.87%，報13059點。

高盛跌3.89%，報306.12美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累81點，而波音升0.58%，報188.92元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報172.4元，跌0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報132.43元，跌1.29%，亞馬遜收市報124.72元，跌3.66%，Facebook收市報300.94元，跌1.91%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.1%，報440點。德國DAX指數收跌1.07%，報15085點；法國CAC 40指數跌1.01%，報6997點；英國富時100指數收跌0.55%，報7470點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.25%，報6472點。

美國2年期債息曾升最多0.94%，高見5.1523厘，是9月28日5.1584厘後最高。收市報5.1502厘，是9月20日後收市新高，當日報5.1758厘。連升2日，累計升0.1066厘，對上一次連升2日是9月15日。

美國10年期債息曾升最多2.77%，高見4.8081厘，是2007年8月14日4.8116厘後最高。收市報4.7955厘，是2007年8月10日後收市新高，當日報4.8076厘。連升2日，累計升0.2244厘，對上一次連升2日是9月26日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至33.796基點，是3月24日26.706基點後最窄。收市報35.892基點，是2022年10月24日後收市最窄，當日報26.654基點。連續7日收窄，累計32.141基點，對上一次連續7日是8月2日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至69.605基點，是1月4日69.217基點後最窄。收市報71.909基點，是1月3日後收市最窄，當日報64.224基點。連續3日收窄，累計17.534基點，對上一次連續3日是9月21日。

道指曾跌最多1.55%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.81%。低見32916.2點，是6月1日32704.51點後最低。收市報33002.38點，是5月31日後收市新低，當日報32908.27點。連跌3日，累計跌663.96點，對上一次連跌3日是9月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月21日。

標指曾跌最多1.68%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見4216.45點，是6月1日4171.64點後最低。收市報4229.45點，是6月1日後收市新低，當日報4221.02點。

納指曾跌最多2.25%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見13008.6點，是9月27日12963.16點後最低。收市報13059.47點，是5月31日後收市新低，當日報12935.29點。

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