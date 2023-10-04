個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報297.78元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，折合報82.77元；美團（3690）升0.18%，折合報110.2元；匯控（0005）升1.14%，折合報61.59元；建行（0939）跌0.43%，折合報4.22元。

道期現跌0.033%；標期現跌0.04%；納期現跌0.03%。日本東證指數現跌1.35%；韓國KOSPI指數現跌1.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.61%。

VIX指數隔晚升12.32%或2.17點，報19.78點。

紐油現升0.2%或0.17美元，報89.41美元；布油現升0.12%或0.1美元，報91.03美元；金價現升0.04%或0.88美元，報1823.9美元；LME 銅期貨隔晚跌0.57%或46.5美元，報8006.5美元。美國10年期債息現升0.04%或0.0021厘，報4.7976厘。

今日焦點股份可留意：

中國電力（2380）34億人幣，出售酒泉風電等資產。

金朝陽（0878）：無心之失漏報1.2億出售葵涌同珍工廈物業交易。

金界（3918）：今年首9個月EBITDA按年增17%至2.15億美元。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售升17%，香港升9%。David Webb增持。

瑞銀：10月首兩日訪客勝疫情前同期，花旗料10月賭收達190億。

中國生物製藥（1177）擬出資10億元回購股份。

陽光100中國（2608）：債務工具交叉違約。

縱橫遊（8069）改名飛道旅遊科技，袁振寧辭任主席。

雪湖減持艾德韋宣（9919）至5%以下。

財經花生丨魯庭暉低調兼任電盈（0008）旗下黃Viu營運總監，MakerVille行政總裁地位不變。

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