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恒指低開64點 科指跌0.56% 友邦續逆市上升

恒指今早低開64點或0.38%，報17266點，大市成交金額18億元；國指今早低開33點或0.57%，報5915點。恒生科技指數開市報3796點，跌0.56%。

非必需消費品、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為2.21%，下跌為5.27%，無升跌為92.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、網易（9999）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，48隻下跌，25隻無升跌。友邦（1299）升1.86%，報65.6元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.83%，報5.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，15隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報135.4元，升0.97%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報67.95元，跌2.23%。

恒指科指續低於主要平均線。

中國電力（2380）34億人幣，出售酒泉風電等資產。無成交，報2.86元。

金朝陽（0878）：無心之失漏報1.2億出售葵涌同珍工廈物業交易。無成交，報5.75元。

金界（3918）：今年首9個月EBITDA按年增17%至2.15億美元。無成交，報3.67元。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售升17%，香港升9%。David Webb增持。無成交，報0.53元。

瑞銀：10月首兩日訪客勝疫情前同期，花旗料10月賭收達190億。濠賭股個別發展︳新濠國際發展（0200）無成交，報6.15元。美高梅中國（2282）無成交，報10.16元。澳博（0880）無成交，報3.03元。永利澳門（1128）無成交，報7.5元。銀河娛樂（0027）開市報46.3元，跌0.32%。金沙中國（1928）開市報22.85元，跌0.87%。

中國生物製藥（1177）擬出資10億元回購股份。開市報2.73元，升0.37%。

陽光100中國（2608）：債務工具交叉違約。無成交，報0.07元。

縱橫遊（8069）改名飛道旅遊科技，袁振寧辭任主席。無成交，報0.066元。

雪湖減持艾德韋宣（9919）至5%以下。無成交，報1.13元。

財經花生丨魯庭暉低調兼任電盈（0008）旗下黃Viu營運總監，MakerVille行政總裁地位不變。無成交，報3.55元。

破頂股表現

破頂股包括，新焦點（0360）創52周高，見0.105元，開市報0.105元，升7.14%；旭日企業（0393）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括海螺環保（0587）低見1.57元，開市報1.57元，跌2.48%；浙商銀行（2016）低見1.99元，開市報1.99元，跌0.5%。

27隻股份創52周低，其中包括，中信（0267）低見6.82元，開市報6.82元，跌1.16%；國際家居零售（1373）低見2.19元，開市報2.19元，跌3.95%；中信股份（0267）低見6.82元，開市報6.82元，跌1.16%；百富環球（0327）低見5.44元，開市報5.44元，跌0.73%；中國稀土（0769）低見0.375元，開市報0.375元，跌1.32%；新天綠色能源（0956）低見2.59元，開市報2.59元，無升跌；中國南方航空股份（1055）低見3.69元，開市報3.69元，跌1.6%；中渝置地（1224）低見1.4元，開市報1.4元，無升跌；火岩控股（1909）低見0.242元，開市報0.242元，跌2.81%。

異動股

上升異動股，包括，華科資本（1140）開市報0.168元，升14.29%；雲遊控股（0484）開市報0.9元，升12.5%；PACIFIC LEGEND（8547）開市報0.36元，升10.77%；人和科技（8140）開市報0.088元，升10%；中國金石（1380）開市報0.93元，升9.41%；3D MEDICINES（1244）開市報5.6元，升8.53%；卓航控股（1865）開市報0.064元，升8.47%；正道集團（1188）開市報0.014元，升7.69%；新焦點（0360）創52周高，見0.105元，開市報0.105元，升7.14%；商湯-W（80020）開市報1.35元，升6.3%；遠東宏信（3360）開市報5.89元，升6.13%。

下跌異動股，包括，永泰生物－Ｂ（6978）開市報3.75元，跌9.2%；建業新生活（9983）開市報2.12元，跌5.36%；正榮地產（6158）開市報0.119元，跌4.03%；國際家居零售（1373）見52周低2.19元，開市報2.19元，跌3.95%；國農金融投資（8120）開市報0.122元，跌3.94%；權威金融（0397）開市報0.13元，跌3.7%；北京能源國際（0686）開市報0.206元，跌3.29%；世茂服務（0873）平上市低位1.22元，開市報1.22元，跌3.17%。

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