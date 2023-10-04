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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 見3周低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌13.78點子至4.92595%，是9月12日後最低，當日報4.61935%。對上一次連跌3日是2023年9月22日，當日拆息報5.23494%。

港元現報7.8313元升值9點子，曾貶值最多5點子，報7.8327元，亦曾升值最多19點子，報7.8303元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.85點子至4.62417%；1星期HIBOR跌19.27點子至4.93595%；2星期HIBOR跌16.63點子至4.9297%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.48點子至5.17381%；6個月期HIBOR跌1.02點子至5.31536%；12個月期HIBOR跌1.76點子至5.46179%。

美元指數現報107.128升值0.128點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43856%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0419%，連續2日擴闊，利差是2023年9月27日後最闊，當日差距為-0.0682%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年9月21日，當日利差報-0.1981%。

 

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