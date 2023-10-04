內地休市，兼缺北水，港股續隨外圍下跌，加息影響，科指跌幅較大。隔晚美股再受美債息上升、加息憂慮拖累而下跌，美期再跌0.3%至0.4%，續較港股跌幅輕。MSCI亞太指數邁向去年11月以來新低，彭博的一項非正式調查顯示，多數受訪者預計該指數第四季度仍有下跌空間。

恒指今早低開64點，高位跌64點，低位跌223點，高低波幅159點。非必需消費品、通訊服務、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.64%，下跌為35.33%，無升跌為52.01%。

恒指半日跌179點或1.04%，報17151點，大市成交金額315億元；國指跌79點或1.34%，報5869點。恒生科技指數收報3752點，跌1.71%。

藍籌股成交金額128.94億元，佔大市成交40.93%；科指成份股成交金額57.61億元，佔大市成交18.28%；國指成份股成交金額90.71億元，佔大市成交28.79%。

24隻雙櫃台股，總成交1.04億元人民幣，相當於約1.11億港元，佔大市成交的0.35%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.71%，至69.18億元，佔大市成交21.92%。牛熊證成交金額33.01億元，減少16.84%；窩輪成交金額36.17億元，減少10.64%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，65隻下跌，0隻無升跌。新世界發展（0017）升3.05%，收報14.88元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.64%，收報259.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報34.8元，升0.43%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報9元，跌4.56%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水、南水休市。

中國電力（2380）34億人幣，出售酒泉風電等資產。收報2.85元，跌0.35%。

金朝陽（0878）：無心之失漏報1.2億出售葵涌同珍工廈物業交易。收報5.75元，無升跌。

金界（3918）：今年首9個月EBITDA按年增17%至2.15億美元。收報3.56元，跌3%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售升17%，香港升9%。David Webb增持。收報0.57元，升7.55%。

瑞銀：10月首兩日訪客勝疫情前同期，花旗料10月賭收達190億。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報6.02元，跌2.11%。美高梅中國（2282）收報9.97元，跌1.87%。澳博（0880）收報2.97元，跌1.98%。永利澳門（1128）收報7.29元，跌2.8%。銀河娛樂（0027）收報45.6元，跌1.83%。金沙中國（1928）收報22.3元，跌3.25%。

中國生物製藥（1177）擬出資10億元回購股份。見52周低2.63元，收報2.65元，跌2.57%。

陽光100中國（2608）：債務工具交叉違約。見52周低0.051元，收報0.065元，跌7.14%。

縱橫遊（8069）改名飛道旅遊科技，袁振寧辭任主席。收報0.068元，升3.03%。

雪湖減持艾德韋宣（9919）至5%以下。收報1.18元，升4.42%。

財經花生丨魯庭暉低調兼任電盈（0008）旗下黃Viu營運總監，MakerVille行政總裁地位不變。收報3.54元，跌0.28%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見7.3元，收報7.28元，升0.69%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1083.05元，收報1083.05元，升0.03%；大豐港（8310）創52周高，見0.42元，收報0.295元，無升跌；新焦點（0360）創52周高，見0.105元，收報0.095元，跌3.06%；旭日企業（0393）創52周高，見0.85元，收報0.83元，跌2.35%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9元，收報8.96元，跌0.11%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；贏家時尚（3709）創52周高，見15.2元，收報15元，升0.67%；寶發控股（8532）創52周高，見0.071元，收報0.07元，升6.06%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.2元，收報1.21元，跌3.97%；招商局置地（0978）低見0.345元，收報0.37元，無升跌；金茂（0817）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；招商證券（6099）低見6.51元，收報6.53元，跌2.1%；民生教育（1569）低見0.23元，收報0.23元，跌2.54%；鳳凰衞視（2008）低見0.201元，收報0.202元，跌3.81%；京東物流（2618）低見8.99元，收報9.12元，跌1.83%；京東（9618）低見109.2元，收報110.4元，跌0.9%；百威（1876）低見14.72元，收報14.86元，跌2.24%；優然牧業（9858）低見1.4元，收報1.42元，跌0.7%。

117隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.67元，收報3.72元，跌0.8%；李寧（2331）低見30.6元，收報30.75元，跌3.3%；金地商置（0535）低見0.295元，收報0.3元，跌3.23%；舜宇（2382）低見51.6元，收報51.8元，跌2.81%；廣汽集團（2238）低見3.62元，收報3.65元，跌1.62%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；五菱（0305）低見0.51元，收報0.52元，跌3.7%；呷哺呷哺（0520）低見3.08元，收報3.09元，跌2.83%；嘉華國際（0173）低見2.12元，收報2.12元，跌0.93%；大家樂（0341）低見8.01元，收報8.02元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，宏海控股集團（8020）收報0.145元，升39.42%；太睿國際控股（1010）收報1.3元，升23.81%；華盛國際控股（1323）收報0.023元，升21.05%；僑雄國際（0381）收報0.117元，升17%；中國疏浚環保（0871）收報0.063元，升16.67%；現代健康科技（0919）收報0.153元，升15.91%；設計都會（1545）收報0.084元，升15.07%；中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.24元，收報0.285元，升14.46%；華科資本（1140）收報0.168元，升14.29%。

下跌異動股，包括，強泰環保（1395）收報0.082元，跌31.67%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.036元，跌21.74%；德寶集團控股（8436）收報0.195元，跌20.08%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.365元，跌19.78%；當代置業（1107）收報0.047元，跌18.97%；鈞濠集團（0115）收報0.185元，跌18.5%；北京體育文化（1803）收報0.103元，跌17.6%；亞洲雜貨（8413）收報0.113元，跌16.91%；廣泰國際控股（0844）收報0.47元，跌16.07%；Ｆ８企業（8347）收報0.164元，跌15.46%。

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