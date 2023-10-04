樂桃航空（Peach）與香港壽司郎共同發表聯乘合作，在10月5日起推出「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！」 快樂甜蜜篇活動，參加者有機會贏取「Peach點數」及「壽司郎優惠券」共156份，總價值相當於60,000元，當中超特賞（名額共1名）中獎者可獲 5000 Peach點數（相當於5,000元）。
活動由10月5日起至11月1日，參加者分享於壽司郎最甜蜜、最開心的故事，以及創作最有心思的「粒粒桃肉芝士蛋糕」作品，即有機會贏取Peach點數及香港壽司郎優惠券。
第一步：「讚好或追蹤」香港壽司郎社交媒體專頁（Facebook/Instagram）以及Peach Facebook 專頁。
第二步： 於個人 Facebook 或 Instagram上載「「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！」快樂甜蜜篇作品（相片/短片/Reels/畫畫）加以文字分享在壽司郎經歷過的快樂甜蜜故事，最後在帖文內tag一位朋友及加上Hashtag「#香港壽司郎日常」。
第三步： 於網上填寫參加表格。
另外，樂桃航空聯同壽司郎送出香港 —大阪（關西）機票優惠券，使用活動代碼購票可減100元。
使用期間：2023年10月5日8:00～11月5日7:59(HKT)
乘搭期間：2023年10月7日〜2024年2月8日
適用票價類型：Simple Peach/Value Peach