活動由10月5日起至11月1日，參加者分享於壽司郎最甜蜜、最開心的故事，以及創作最有心思的「粒粒桃肉芝士蛋糕」作品，即有機會贏取Peach點數及香港壽司郎優惠券。

第一步：「讚好或追蹤」香港壽司郎社交媒體專頁（Facebook/Instagram）以及Peach Facebook 專頁。

第二步： 於個人 Facebook 或 Instagram上載「「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！」快樂甜蜜篇作品（相片/短片/Reels/畫畫）加以文字分享在壽司郎經歷過的快樂甜蜜故事，最後在帖文內tag一位朋友及加上Hashtag「#香港壽司郎日常」。

第三步： 於網上填寫參加表格。

另外，樂桃航空聯同壽司郎送出香港 —大阪（關西）機票優惠券，使用活動代碼購票可減100元。

詳情如下：

活動代碼：sushirohk

折扣金額：港幣100元

使用期間：2023年10月5日8:00～11月5日7:59(HKT)

乘搭期間：2023年10月7日〜2024年2月8日

適用航線：香港 - 大阪(關西)

適用票價類型：Simple Peach/Value Peach