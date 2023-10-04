今年上半年，全球可疑數碼詐騙交易比率為5.3%，較2022年同期上升18%，而全球可疑數碼交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率更高達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高。此上升趨勢亦見於交易量中，所有源自香港的數碼交易中，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。

調查所及的所有行業之中，零售業、電子遊戲業及電訊業在2023年上半年的全球可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為10.6%、7.0%及5.3%。而與博彩業（網上體育博彩、撲克等活動）相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達85%。縱觀全球，保險業及物流業於2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率最低。

香港的數碼交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區（網上約會、論壇等）於今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。隨著旅遊業復蘇，今年上半年旅遊及休閒業的數碼交易宗數增幅最為顯注，較去年同期大幅上升243%。

上述結果與環聯最近發佈的第三季香港消費者脈搏調查結果吻合。該調查發現，32%受訪者表示在過去三個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚（Vishing，即透過詐騙電話誘使他人透露個人資料）為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚（Phishing，即透過詐騙電郵、網站、社交帖文及二維碼等盜取資料；31%）及短訊釣魚（Smishing，即透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據；29%）。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，消費者較以往更依賴網上平台進行交易之同時，亦更期望企業能保障他們免受詐騙活動的侵擾，並主動辨識可疑賬戶。因此，各行各業的企業均需安排足夠的資源以提升數據、分析及技術能力，更準確及更有效地辨識潛在的詐騙活動。

環聯於今年7月10至19日期間，訪問了973名香港成年消費者，了解他們過去三個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。

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