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港股企業今年回購已超800億元 分析︰投資者憂「估值陷阱」未敢布局

港股自2021年見頂回落後，一直持續低迷，更出現港股上市公司連續三年回購狂潮。據官媒《證券時報》統計，2023年以來港股回購金額已經達到809億元，暫時已相當於2022年全年回購金額1024億元的79%，2021年回購額則達381億元，已是港股連續三年加碼回購。

報道使用Wind統計數據分析，指今年以來，共有156家港股公司出手回購。從回購金額來看，「股王」騰訊（0700）今年以來已進行86次回購，回購金額合計313.6億元，佔港股總回購額的39%，其次為友邦保險（1299）的135次回購，回購金額201.8億元，佔總回購額25%，單計這兩家公司已佔總回購額的64%。

不過企業持續出手回購未見得能支持股價，報道統計了156家出手回購的公司卻是「蝕多賺少」，僅有41家回購均價低於現價。其中賬面虧損最多的是友邦，回購平均價是80元，股份現價約62.9元，賬面暫虧損達43億元；其次是騰訊，賬面暫虧損36.4億元；長城汽車（2333）暫時回購賬面虧損亦4.2億元；長實集團（1113）的回購賬面虧損1.5億元。

此前，恒生指數公司表示，2022年高企的股份回購趨勢一直延續到2023年，預計2023年年度回購金額可能達到929億元，是前5年年度平均水平的3.9倍。高水平的回購金額或能反映出企業認為其在香港上市的股票被低估，促使其在期內「逢低買入」。

報道引述行業研究策略分析師Marvin Chen指，回購增加意味著「低估值和相對價值兼具」，此外也有補償和減輕股票拋售壓力的因素，例如騰訊控股和阿里巴巴（9988）。雖然回購可能說明公司董事認為自家股票很便宜，但也有可能是調整財務報表的一種手段，或者表明管理層缺乏如何使用資金進行擴張或多元化的思路。

不過亦有多名分析師指，雖然明知港股估值便宜，但投資者也擔心掉入到「估值陷阱」中，因為港股流動性如果沒有得到根本性好轉，再便宜的估值也不適合布局。

 

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