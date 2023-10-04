積金局年初表示積金易平台開發進度落後8個月，至7月時表示軟件開發工作已大致完成，劉麥嘉軒重申有信心按預期在2025年，完成轉移所有強積金賬戶的進度，目前平台測試進度良好，在明年第二季將五間小型強積金受託人的強積金賬戶先行轉移至積金易平台，其餘賬戶按受託人管理產規模，由小至大依次加入平台。

至於積金易較預期延後會否影響強積金對沖，劉麥嘉軒指特首李家超早前已公布在2025年5月1日落實取消，其實施與積金易平台運作沒有關係。她又指，積金易平台推出，將大幅提升當局執法效率，包括減低不慎逾期供款、透過平台直接收到欠款報告等。

此外，積金局本年度獲得「積金好僱主」計劃嘉許的僱主有2134位，較去年度上升12%，相關僱主須於計劃年度內準時為僱員參加強積金計劃、準時供款，以及提供最少一項額外退休保障，例如提供多於一個強積金計劃選擇、為僱員作自願性供款等。

劉麥嘉軒表示，疫情期間僱主為僱員作自願性供款的數字和金額均有上升，2022年相關僱主有19900位，按年增5.29%，自願性供款總額為146億元，按年增9.77%，她指人才競爭激烈，員工除了在意人工、即時福利外，亦更為注重退休保障，僱主願意提高退休保障作為挽留人才的策略。

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