恒指今早低開64點，高位跌64點，低位跌237點，高低波幅173點。非必需消費品、通訊服務、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為19%，下跌為41.07%，無升跌為39.91%。

恒指收市跌135點或0.78%，報17195點，大市成交金額576億元，較上日減少33.09%，是2022年10月7日570.01億元成交後最少；國指跌66點或1.12%，報5882點。恒生科技指數收報3752點，跌1.71%。

藍籌股成交金額290.13億元，佔大市成交50.36%；科指成份股成交金額132.07億元，佔大市成交22.92%；國指成份股成交金額210.22億元，佔大市成交36.49%。

24隻雙櫃台股，總成交1.59億元人民幣，相當於約1.7億港元，佔大市成交的0.29%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.76%，至77.96億元，佔大市成交13.52%。牛熊證成交金額38.36億元，減少3.34%；窩輪成交金額39.59億元，減少2.19%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，65隻下跌，0隻無升跌。新世界發展（0017）升2.77%，收報14.84元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.79%，收報259元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報35元，升1.01%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.92元，跌5.41%。

恒指科指低於主要平均線。

北水休市南水休市。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.37%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見17094點，是2022年11月28日16833.68點後最低。收市報17195.84點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌2日，累計跌613.82點，對上一次連跌2日是9月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月26日。

科指曾跌最多2.23%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.37%。低見3732.33點，是6月2日3724.82點後最低。今日收市報3752.42點，是6月1日後收市新低，當日報3630.87點。連跌2日，累計跌168.17點，對上一次連跌2日是9月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月26日。

國指曾跌最多1.67%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見5850.11點，是2022年11月28日5701.88點後最低。收市報5882.68點，是2022年11月28日後收市新低，當日報5872.38點。連跌2日，累計跌265.65點，對上一次連跌2日是9月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月26日。

午後消息股表現

大摩：匯控（0005）未來30日將上升 月底放榜。收報60.85元，跌0.08%。

中駿（1966）未付到期銀團貸款6,100萬美元 觸發18億美元債交叉違約。中駿平上市低位0.27元，收報0.27元，跌5.26%。

今早及隔晚消息股表現

中國電力（2380）34億人幣，出售酒泉風電等資產。收報2.87元，升0.35%。

金朝陽（0878）：無心之失漏報1.2億出售葵涌同珍工廈物業交易。收報5.8元，升0.87%。

金界（3918）：今年首9個月EBITDA按年增17%至2.15億美元。收報3.55元，跌3.27%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售升17%，香港升9%。David Webb增持。收報0.55元，升3.77%。

瑞銀：10月首兩日訪客勝疫情前同期，花旗料10月賭收達190億。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.98元，跌2.76%。美高梅中國（2282）收報10.02元，跌1.38%。澳博（0880）收報2.98元，跌1.65%。永利澳門（1128）收報7.26元，跌3.2%。銀河娛樂（0027）收報45.25元，跌2.58%。金沙中國（1928）收報22.35元，跌3.04%。

中國生物製藥（1177）擬出資10億元回購股份。見52周低2.63元，收報2.66元，跌2.21%。

陽光100中國（2608）：債務工具交叉違約。見52周低0.051元，收報0.069元，跌1.43%。

縱橫遊（8069）改名飛道旅遊科技，袁振寧辭任主席。收報0.071元，升7.58%。

雪湖減持艾德韋宣（9919）至5%以下。收報1.23元，升8.85%。

財經花生丨魯庭暉低調兼任電盈（0008）旗下黃Viu營運總監，MakerVille行政總裁地位不變。收報3.55元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見7.31元，收報7.3元，升0.97%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8531.25元，收報8531.25元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1083.05元，收報1082.35元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1047.1元，收報1047元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見852.75元，收報852.7元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.95元，收報161.95元，升0.03%；大豐港（8310）創52周高，見0.42元，收報0.295元，無升跌；新焦點（0360）創52周高，見0.105元，收報0.1元，升2.04%；旭日企業（0393）創52周高，見0.85元，收報0.83元，跌2.35%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9元，收報8.96元，跌0.11%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；美圖公司（1357）創52周高，見3.6元，收報3.6元，升2.56%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；贏家時尚（3709）創52周高，見15.2元，收報14.74元，跌1.07%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌。

破底股方面

64隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.2元，收報1.21元，跌3.97%；萬科（2202）低見8.3元，收報8.32元，跌2.58%；招商局置地（0978）低見0.345元，收報0.355元，跌4.05%；金茂（0817）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；招商證券（6099）低見6.5元，收報6.5元，跌2.55%；民生教育（1569）低見0.23元，收報0.232元，跌1.69%；鳳凰衞視（2008）低見0.201元，收報0.209元，跌0.48%；京東物流（2618）低見8.99元，收報9.23元，跌0.65%；京東（9618）低見109.2元，收報110.3元，跌0.99%；百威（1876）低見14.72元，收報15.06元，跌0.92%。

137隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.67元，收報3.73元，跌0.53%；李寧（2331）低見30.6元，收報31.1元，跌2.2%；金地商置（0535）低見0.295元，收報0.3元，跌3.23%；舜宇（2382）低見51.1元，收報51.65元，跌3.1%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.62元，收報3.66元，跌1.35%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；五菱（0305）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；呷哺呷哺（0520）低見3.06元，收報3.08元，跌3.14%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，宏海控股集團（8020）收報0.163元，升56.73%；3D MEDICINES（1244）收報6.9元，升33.72%；太睿國際控股（1010）收報1.4元，升33.33%；豐德麗控股（0571）收報0.27元，升31.71%；賞之味（8096）收報0.27元，升25.58%；威鋮國際（1002）收報0.086元，升24.64%；坤集團（0924）收報0.72元，升24.14%；日光控股（8451）收報0.27元，升22.73%；冠轈控股（1872）收報0.086元，升19.44%；中國北大荒（0039）收報0.063元，升18.87%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.22元，跌27.87%；北方礦業（0433）創上市新低，見0.11元，收報0.114元，跌24%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.035元，跌23.91%；CHI HO DEV（8423）收報0.065元，跌23.53%；亨泰（0197）收報0.038元，跌20.83%；鈞濠集團（0115）收報0.18元，跌20.7%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.26元，跌20%；Ｆ８企業（8347）收報0.157元，跌19.07%；新華通訊頻媒（0309）收報0.033元，跌17.5%。

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