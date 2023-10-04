他指出，尖東站的店舖設有獨立會客室，並在稍後增設Apps提供線上報價及約見，讓光顧的客戶有預算下在短時間完成交易、收納當品及放款，避免抝價。近期以他所見，客戶典當名錶居多，最高峰是去年一月份各牌錶加價時，吸引較多客戶光顧。外傭生意佔多，但是生意額則相對較少。一般他們是參考二手回收價定75%至80%作為貸款對估值比率作為放款基準，供客戶作短期周轉，22/23年度計每單交易價值約1.33萬元，斷當率約10%。現時典當黃金或金飾，佔比約為50%，名牌錶則佔40%至50%。集團除了留意在港鐵站增開新的服務中心之外，亦擬將沙田的當押店遷往大股東的自置物業內。

在財務公司生意方面，陳啟豪稱，由於加息因素，現時銀行承按的息率已升至H+1.8厘，即約為8厘左右，但是以住宅及商舖回報率只有不夠2厘或不夠3厘而言，加上買家觀望政府「撤辣」，因此交投淡靜。儘管現時二手市場的淡靜情況引起市場憂慮，集團的財務公司則以本身資本經營，加上所定一手及二手貸款對估值比率分別為50%及55%，業務表現仍然穩健，並且爭取在當前周期做好息差。反而在香港樓市表現淡靜時，他們可以透過與柏衛資本管理合作，籌組3億美元，其中一半用於本港樓按，亦可趁新加坡、加拿大、英國及澳洲樓市活躍時，將另一半融資所得開發有關外國樓按。他估計，與柏衛合組的基金，快將完成首階段融資。

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