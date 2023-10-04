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羅兵咸：ESG新增披露氣候以外自然風險   煤氣首採納及作報告

羅兵咸永道亞太區ESG服務合夥人梁小慧今日於香港綠色金融協會年度論壇中表示，ESG眾多標準和框架儘管令企業及從業者畏懼或疲憊不堪，但長遠對進行明智的決策發揮重要作用。隨著披露框架於8月份起延伸正氣候以外的自然風險，她說香港已經有煤氣公司（0003）採納並按照框架發表報告，他們作為業界亦參與其中。

「在 ESG領域，存在許多標準和框架，這些標準和框架可能會讓企業和從業者感到畏懼或疲憊不堪。事實上，這些框架在提供適當水平的可見性和理解，以做出更明智的決策方面發揮著重要作用，而且更重要的是，這些框架可以相互操作，並且背後有其基本原理及邏輯」。

她又指，有助非科學家識別、理解、衡量和披露氣候風險的TCFD（氣候相關財務披露工作組）的四大支柱，即戰略、治理、風險管理以及指標和目標，被ISSB（國際可持續發展標準委員會）和TNFD採用。TCFD更已併入ISSB，作為全球市場的基準披露。ISSB還對披露要求進行一些補充，例如範圍三（scope 3）排放、內部碳定價機制、與氣候相關的薪酬以及融資排放，使其超出氣候風險和復原力的範圍。

在此之外，今年8月還剛剛發布TNFD（自然相關財務披露工作組），作為整項披露架構最新的一部份，正好為市場提供引，以關注氣候以外的自然風險，例如土地、淡水、海洋和生物多樣性。儘管TNDF學習或做起來似乎具有挑戰性，他們應該感到鼓舞的是，煤氣公司已經發布TNFD報告，羅兵咸永道香港亦參與其中。

 

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