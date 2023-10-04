報告提到，通脹已由去年底的高點回落，不過主要由於供給側壓力舒緩，下跌幅度緩慢且不穩定，惟緊縮貨幣政策對緩解物價影響甚微，且在不平等和投資前景受損方面付出巨大代價，生活成本和薪金增長不足，繼續擠壓各地家庭預算。

報告建議，可從財政、貨幣和供應措施方面平衡政策組合，以實現金融穩定、促進生產投資，同時創造更好的就業機會，央行亦應放寬2%的通脹目標，並擔任更廣泛的穩定角色。

中國方面，報告指其經濟今年開始復蘇，增長速度將比歐元區快10倍以上，不過其放寬封鎖措施後第一年增長速度未有預期那麼快，明年亦需採取更強而有力的政策才能實現 5%的目標。報告認為，問題主要在於內地需求疲軟，特別是消費支出，但私人投資亦依然低迷，對創造就業帶來不利影響。報告又稱，中國並不缺乏政策空間，現時仍有財政擴張

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