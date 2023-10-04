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聯合國貿發會議料今年世界經濟增長2.4% 倡央行放寬2%通脹目標

聯合國貿發會議（UNCTAD）發表《2023年貿易和發展報告》，預期世界經濟增長將由去年的3%放緩至今年的2.4%，而明年更是近乎未見反彈跡象，料大多數地區的經濟增長將顯著放緩，雖然巴西、中國、日本、墨西哥和俄羅斯可逆轉整體趨勢錄得增長，但預計增長幅度不強。

報告提到，通脹已由去年底的高點回落，不過主要由於供給側壓力舒緩，下跌幅度緩慢且不穩定，惟緊縮貨幣政策對緩解物價影響甚微，且在不平等和投資前景受損方面付出巨大代價，生活成本和薪金增長不足，繼續擠壓各地家庭預算。

報告建議，可從財政、貨幣和供應措施方面平衡政策組合，以實現金融穩定、促進生產投資，同時創造更好的就業機會，央行亦應放寬2%的通脹目標，並擔任更廣泛的穩定角色。

中國方面，報告指其經濟今年開始復蘇，增長速度將比歐元區快10倍以上，不過其放寬封鎖措施後第一年增長速度未有預期那麼快，明年亦需採取更強而有力的政策才能實現 5%的目標。報告認為，問題主要在於內地需求疲軟，特別是消費支出，但私人投資亦依然低迷，對創造就業帶來不利影響。報告又稱，中國並不缺乏政策空間，現時仍有財政擴張

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