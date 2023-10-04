該調查由Temenos委託Economist Impact進行，涵蓋來自歐洲、北美、亞太地區、中東和非洲及拉丁美洲的零售、商業和私人銀行業300名高管的見解，地區佔比各佔25%、23%、18%、17%以及17%。當中有80%的亞太區受訪者認為，生成式人工智能將對銀行業構生重大影響，比全球受訪者的75%高；而73%的亞太區受訪者認為，人工智能將在銀行業業界競爭中扮演關鍵角色，這與全球受訪者的看法一致。

然而在制定與技術相關投資計劃時，只有33%亞太區受訪者著重投資開發基於人工智能的預測分析，如包括生成式人工智能上。 同時，31％的亞太區受訪者著重投資於網路安全，另外有29.1％的亞太區受訪者著重投資於加密貨幣。同時亦有40%的亞太區受訪者認為，客戶行為的變化以及對嶄新銀行產品和服務的需求將在未來五年對銀行業產生最大的影響，領先於新興科技。

針對全球受訪者的調查結果，Economist Impact政策與洞察全球主管 Jonathan Birdwell 表示：「我們預計，嶄新科技和客戶需求是未來五年影響銀行業的兩大趨勢。為了直接與消費者聯繫，銀行意識到它們必須建立真正的數位生態系統。同時，『以客戶為中心』的方針將鼓勵銀行向客戶提供更多緊扣ESG和可持續發展的業務。」。

Temenos首席策略官 Kanika Hope 則指出，銀行需要把握雲端技術和人工智能等專業知識，並與金融科技和科技公司合作，提供嵌入式金融服務並建立數位生態系統。使用『公用雲的理據變得越來越充分：51%的受訪者認為，由於轉向使用公用雲，銀行在未來五年內將不再擁有任何數據中心。