楊政齡認為中國及香港股票回暖，取決於中國商户的定價能力、資金流動及政策的推動。他提到現時中國商户的定價能力，中國PPI維持低位，影響商戶盈利能力；資金流動方面，現時1至2年間中國資金流動量小，中國股票以及其他資產亦有淨流出情况。他提到中國股票雖然估價划算，但投資者就宏觀而言決定其投資策略，認為其他國家的公司有更好的定價能力及公司獲利增長率，從而轉移資產予其他國家投資。

楊政齡指中國政府很著力推出刺激政策，以鼓勵個人消費及公司投資，亦看到市場有建設性地有所反應，現時中國刺激政策亦具針對性，以解決區域性經濟問題，而不是推出大範圍、宏觀的經濟措施。他續指，全球整體需求雖有增長，但其增長速度緩慢，他認為中國政府或正保留儲備（reserve the bullet)，留在日後推出重要刺激政策。

星展集團投資總監侯偉福則表示，截至9月27日，年初時所提倡的六成資金配置到股市，其餘四成則配置到固定收益的槓鈴政策，其回報率已達4.9%。美國聯儲局釋出息口高企並橫行的訊息，於第三季「嚇怕」市場，息口高企環境利好債券，他以三年期國債為例，其投資組合只會在美國於一年內加息200點子下，才會錄得虧損。