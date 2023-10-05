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美就業數據放緩 加息機會急降 科技股升 道指升127點

美債息回落，債息倒掛個別發展，其中美2年期10年期債息倒掛收至半年最窄，美股向上。ADP報告顯示美企9月新增就業意外降至兩年多最低，美國服務業增長亦放緩，市場轉為押注聯儲局可能避免進一步加息，利率期貨顯示加息機會率由上日的30.5%急降至24.3%，科技股上漲推動納指，Tesla領漲大型科技股，微軟和亞馬遜亦上升。

道瓊斯工業平均指數收漲127點，升幅0.39%，報33129點。標普500指數收漲34點，升幅0.82%，報4263點。納斯達克綜合指數收漲176點，或1.36%，報13236點。

微軟升1.78%，報318.95美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而Caterpillar跌1.46%，報265.03元，拖累道指25點。

科技股方面，蘋果收市報173.66元，升0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報135.24元，升2.12%，亞馬遜收市報127元，升1.82%，Facebook收市報305.58元，升1.54%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報440點。德國DAX指數收漲0.1%，報15099點；法國CAC 40指數跌0.01%，報6996點；英國富時100指數收跌0.78%，報7412點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.28%，報6454點。

美國2年期債息曾跌最多2.15%，是9月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見5.0393厘，是9月29日5.0123厘後最低。收市報5.0518厘，是9月29日後收市新低，當日報5.0436厘。

美國10年期債息曾跌最多1.61%，是9月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.62%。低見4.7184厘，是10月3日4.6642厘後最低。今日收市報4.7329厘，是10月2日後收市新低，當日報4.6785厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至29.979基點，是3月24日26.706基點後最窄。收市報32.309基點，是2022年10月24日後收市最窄，當日報26.654基點。連續8日收窄，累計35.725基點，對上一次連續8日是8月3日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至78.754基點，是10月3日84.155基點後最闊。收市報77.295基點，是10月2日後收市最闊，當日報79.78基點。

道指曾升最多0.47%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為0.68%。高見33156.45點，是10月3日33398.54點後最高。收市報33129.55點，是10月2日後收市新高，當日報33433.35點。

標指曾升最多0.92%，是9月28日後最大升幅，當日升幅為1%。高見4268.5點，是10月3日4281.15點後最高。收市報4263.75點，是10月2日後收市新高，當日報4288.39點。

納指曾升最多1.53%，是8月29日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見13258.76點，是10月3日13280.04點後最高。收市報13236.01點，是10月2日後收市新高，當日報13307.77點。

 