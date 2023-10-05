個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報296.96元；阿里巴巴（9988）升0.65%，折合報82.28元；美團（3690）升0.33%，折合報107.26元；匯控（0005）升1.15%，折合報61.55元；建行（0939）跌0.21%，折合報4.25元。

道期現跌0.24%；標期現跌0.23%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.67%；韓國KOSPI指數現升0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.01%。

VIX指數隔晚跌6.06%或1.2點，報18.58點。

紐油現升0.24%或0.21美元，報84.43美元；布油現升0.25%或0.21美元，報86.03美元；金價現升0.05%或1.01美元，報1822.37美元；LME 銅期貨隔晚跌0.71%或57美元，報7949.5美元。美國10年期債息現升0.13%或0.0063厘，報4.7392厘。

今日焦點股份可留意：

中國天然氣（0931）大股東，優惠價向員工及好友售股。

勵駿（1680）擬拓非博彩項目，或將一舊賭場轉做現場酒吧、水療。

港交所（0388）推HKEX SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程。

靄華（1319）擬在港鐵沿線增開一至兩間服務中心，港樓淡靜趁機攻海外按揭生意。

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