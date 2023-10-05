恒指今早高開54點或0.32%，報17249點，大市成交金額11億元；國指今早高開21點或0.38%，報5904點。恒生科技指數開市報3784點，升0.86%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為4.65%，下跌為3.33%，無升跌為92.01%。