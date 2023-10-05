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恒指高開54點 科指升0.8% 京東健康升1.4% 小鵬升4.8%

恒指今早高開54點或0.32%，報17249點，大市成交金額11億元；國指今早高開21點或0.38%，報5904點。恒生科技指數開市報3784點，升0.86%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為4.65%，下跌為3.33%，無升跌為92.01%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中移動（0941）、平保（2318）拖累大市。

藍籌36隻升，20隻下跌，24隻無升跌。京東健康（6618）升1.45%，報38.5元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.19%，報5.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報70.05元，升4.87%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報27.25元，跌2.15%。

恒指科指續低於主要平均線。

中國天然氣（0931）大股東，優惠價向員工及好友售股。無成交，報0.495元。

勵駿（1680）擬拓非博彩項目，或將一舊賭場轉做現場酒吧、水療。無成交，報0.196元。

港交所（0388）推HKEX SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程。開市報284.8元，跌0.21%。

靄華（1319）擬在港鐵沿線增開一至兩間服務中心，港樓淡靜趁機攻海外按揭生意。無成交，報0.24元。

破頂股表現

破頂股包括，美圖公司（1357）創52周高，見3.62元，開市報3.62元，升0.56%。

破底股方面

創52周低，其中包括，亞洲水泥（0743）低見2.51元，開市報2.51元，跌1.18%；北控水務集團（0371）低見1.62元，開市報1.62元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見3.06元，開市報3.06元，跌0.65%；亞洲水泥（中國）（0743）低見2.51元，開市報2.51元，跌1.18%；中國稀土（0769）低見0.37元，開市報0.37元，跌2.63%。

異動股

上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.55元，升10%；中國金石（1380）開市報0.91元，升9.64%；天瑞汽車內飾（6162）開市報0.149元，升9.56%；愛世紀集團（8507）開市報0.124元，升8.77%；中智全球（6819）開市報4.65元，升7.39%；彩生活（1778）開市報0.445元，升5.95%；3D MEDICINES（1244）開市報7.28元，升5.51%；卓航控股（1865）開市報0.06元，升5.26%；小鵬（9868）開市報70.05元，升4.87%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）開市報0.235元，跌12.96%；國農金融投資（8120）開市報0.123元，跌9.56%；力寶華潤（0156）開市報1元，跌7.41%；亞洲雜貨（8413）開市報0.109元，跌6.03%；易還財務投資（8079）開市報0.06元，跌4.76%；信義儲電（8328）開市報2元，跌4.31%；彩星集團（0635）開市報0.57元，跌3.39%；太興（6811）開市報0.89元，跌3.26%；Ｆ三星原油期（3175）開市報7.2元，跌2.77%；稻香（0573）開市報0.74元，跌2.63%。

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