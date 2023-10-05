moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港9月PMI降至49.6 連續3個月低於50

標普全球最新PMI數據顯示，香港9月PMI由8月的49.8降至49.6，連續第三個月低於50，但高過7月的49.4。計及出口外貿的訂單需求整體轉差，促使企業縮減經營活動，並繼續看淡業務前景，也因此減購投入品，即便價格壓力已見回落。由於人手緊絀，企業積壓的業務量由跌轉升，業者於是在月內增聘僱員以應對產能要求。

作為單一綜合指標，標普全球9月香港特區採購經理指數(PMI™)經季節調整後，由上月的49.8降至49.6，數值連續三月低於 50.0持平點，反映私營經濟景氣度持續轉差，惟幅度輕微。

綜合而言，訂單持續減少是景氣下滑的主要原因。企業9月新接的業務量連續三個月萎縮，跌幅創去年同期以來最大。至於從海外及中國內地新接的訂單量，則跌幅亦見相若。調查資料顯示，本土與海外情況轉差、競爭白熱化、9月極端天氣等，都對客戶需求造成衝擊。

因此，企業於9月繼續縮減經營活動。綜觀不同行業數據，當中以製造業的減產幅度最大。雖然新增訂單大幅減少，但企業月內積壓的工作量卻由減轉加，惟升幅不大；受訪業者就此歸因於供應延誤和勞工短缺。事實上，颱風「蘇拉」造成多區水浸，導致投入品的交貨延誤比上月嚴重；而為應付員工短缺，企業開始增聘僱員。

有見於訂單減少，企業在9月繼續減購投入品，跌幅更是去年5月以來最急，也因此只能輕微推高庫存水平。展望未來一年業務前景，企業維持看淡，對採購數量多寡普遍審慎。業者憂慮競爭加劇、成本飆升、經濟轉差，上述因素皆影響了商業信心。

隨着原材料價格、運輸成本、員工薪酬於9月持續上漲，整體投入成本再度攀升，企業因此將部分升幅轉嫁客戶。總的來說，投入成本與產出售價的升幅仍高於長期平均值，但比上月放緩，顯示價格壓力正在減退。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「9月PMI數據顯示，香港特區私營經濟的營商環境於第三季尾持續轉差，但跌幅不大，而這多少受到颱風『蘇拉』的影響，不過，新訂單跌幅擴大，也進一步突顯更廣泛的需求問題。投入成本通脹減慢，反映香港特區私營企業的成本壓力有跡象回落，這發出了正面的訊號，但另一方面，採購價格又再因原材料和運輸成本攀升而加速上漲，若情況持續，從業者於第三季尾看淡來年業務前景的角度來看，則很可能進一步打擊營商信心」。

 

其他報道

恒指高開54點 科指升0.8% 京東健康升1.4% 小鵬升4.8%

Pimco格羅斯：美股明顯被高估 股、債仍不吸引

天圖投資IPO近下限定價 香港部分僅獲26%認購

港股ADR升36點 夜期高水34點 美期跌亞股個別發展

美就業數據放緩 加息機會急降 科技股升 道指升127點