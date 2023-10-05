作為單一綜合指標，標普全球9月香港特區採購經理指數(PMI™)經季節調整後，由上月的49.8降至49.6，數值連續三月低於 50.0持平點，反映私營經濟景氣度持續轉差，惟幅度輕微。

綜合而言，訂單持續減少是景氣下滑的主要原因。企業9月新接的業務量連續三個月萎縮，跌幅創去年同期以來最大。至於從海外及中國內地新接的訂單量，則跌幅亦見相若。調查資料顯示，本土與海外情況轉差、競爭白熱化、9月極端天氣等，都對客戶需求造成衝擊。

因此，企業於9月繼續縮減經營活動。綜觀不同行業數據，當中以製造業的減產幅度最大。雖然新增訂單大幅減少，但企業月內積壓的工作量卻由減轉加，惟升幅不大；受訪業者就此歸因於供應延誤和勞工短缺。事實上，颱風「蘇拉」造成多區水浸，導致投入品的交貨延誤比上月嚴重；而為應付員工短缺，企業開始增聘僱員。

有見於訂單減少，企業在9月繼續減購投入品，跌幅更是去年5月以來最急，也因此只能輕微推高庫存水平。展望未來一年業務前景，企業維持看淡，對採購數量多寡普遍審慎。業者憂慮競爭加劇、成本飆升、經濟轉差，上述因素皆影響了商業信心。

隨着原材料價格、運輸成本、員工薪酬於9月持續上漲，整體投入成本再度攀升，企業因此將部分升幅轉嫁客戶。總的來說，投入成本與產出售價的升幅仍高於長期平均值，但比上月放緩，顯示價格壓力正在減退。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「9月PMI數據顯示，香港特區私營經濟的營商環境於第三季尾持續轉差，但跌幅不大，而這多少受到颱風『蘇拉』的影響，不過，新訂單跌幅擴大，也進一步突顯更廣泛的需求問題。投入成本通脹減慢，反映香港特區私營企業的成本壓力有跡象回落，這發出了正面的訊號，但另一方面，採購價格又再因原材料和運輸成本攀升而加速上漲，若情況持續，從業者於第三季尾看淡來年業務前景的角度來看，則很可能進一步打擊營商信心」。

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