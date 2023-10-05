港元現報7.8296元貶值8點子，曾貶值最多10點子，報7.8298元，亦曾升值最多5點子，報7.8283元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.58點子至4.7%；1星期HIBOR跌2.7點子至4.90899%；2星期HIBOR跌2.14點子至4.90827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.73點子至5.20113%；6個月期HIBOR跌0.26點子至5.3128%；12個月期HIBOR跌0.68點子至5.455%。

美元指數現報106.556貶值0.243點或0.23%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44199%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3782%，連續3日擴闊，利差是2023年9月15日後最闊，當日差距為-0.4397%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年9月04日，當日利差報-1.7576%。

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