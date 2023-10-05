moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】虛產平台牌照只是雞肋？

面對不熟悉的事物，人類的本能反應，要不是積極了解，就是敬而遠之，即使是具備一定學歷背景及專業知識的人，亦沒有例外。虛擬資產對於本港金融業從業員來說，就是其中一種最熱門，但又最不熟悉的事物，無論是Bitcoin等已經發展經年的加密貨幣，抑或由各交易所自行開發的平台幣，又或是曾經風靡一時的NFT，曾經參與炒賣的人或者不少，但說得上對這範疇有一定認識的，本港其實不多。

科技沒有對與錯，只是視乎運用它的人，虛擬資產亦一樣。以加密貨幣為例，你可以選擇相信抑或不相信，但卻不能說Crypto肯定是呃人，因為資產本身不能呃人，呃人的是利用Crypto作名義去行騙的騙子。然而為甚麼Crypto經常會成為各類騙局的主角？回到本文最初所說，自然是因為普羅大眾對它不熟悉，但又總聽過通過Crypto一夜致富的故事。貪心因子作祟，被騙徒加以利用，不是要Blame the Victim，不過受騙的那個，往往比騙徒更混帳。

然而正因為利用Crypto「搵食」的騙徒甚多，大眾對加密貨幣的觀感亦越趨負面，別說JPEX這類只局限於本地的騙局，就算曾經與最大Crypto交易所幣安鼎立的FTX，不也可以在短短幾日間倒閉嗎？ (雖然薯條哥至今仍不認詐騙，只認自己管理不善。) 虛擬資產交易平台的行頭是，當有10間正從事或計劃從事的，有7間可能是假的，又或涉及詐騙，2間資本實力可能不足，只有1間甚至少過1間是正常營運中，即是投資者或許只有一成、甚至低於一成機會，選中正確的平台。監管機構允許就虛產平台發牌，或許就是希望透過官方認證，增加投資者對交易虛產的信心。

早前證監會打倒昨日的我，公布正申請虛擬資產牌照的公司名單，雖然魚缸總會有人嘲笑SFC反口，但筆者卻認為絕對是件好事，能夠聽從坊間意見再從善如流，不正是官方機構應該做的事嗎？肯公布申領牌照名單，最起碼也讓投資者知道想「幫襯」的公司是否「得個講字」，或多或少可以減少老散誤中騙局的風險，但原來在名單中，也只是得區區4間公司，從中也可得知真心想投身這範疇的機構，遠不如想像中的。與金融業的行家吹水，虛擬資產平台發牌不時也是話題之一，然而就算是券商高層，對爭取牌照的興趣也不是很大，原因之一，是在本港對虛擬資產有認識的人才根本不多。

要提供虛擬資產交易服務，根據現時的條例制度，需要先獲取1號牌及7號牌。1號牌證券交易是券商的必備牌照，中環人誰人沒有呢？然而7號牌提供自動化交易服務，卻是令人頭痛的難題。本港擁有7號牌的公司本身已經不多，令持牌人的數量亦相當有限；但要獲取虛產平台牌照，卻要聘請最少一位持有7號牌的RO。這類人本身市場已經較稀有，而且不少都任職於投行或對沖基金，若果要「搶人才」，銀彈攻勢自然少不免，但也不是有錢就可以搶到。單是找RO，已經將不少財力未夠強勁的券商拒諸門外，亦間接限制了申領牌照的公司數目。

人才難找，科研能力同樣考驗牌照申請者的財力。要開發一個平台，科研開支從來不是小數目，識寫Program的人才多的是，但識寫Program又對虛擬資產有認識的人卻不多，雖然這並非必要，但代表在開發期間，需要對產品有認識的前線交易員及銷售人員提供Logic，再由IT部門編寫程序，並同時要有Compliance參與，以確保平台的營運符合法則，還要配合一系列的反洗錢操作。這類型的大Project，除非是投行或大型金融機構，否則也只能靠透過ABC輪融資，又或背後有支大水喉「射住」的有背景機構，才敢入場拓展。

然而困難的是，虛擬資產交易的雖然全球參與者眾，但大型投行及金融機構，普遍仍具戒心，像JP Morgan CEO就曾不止一次對Bitcoin說過狠話。即使後來產業格局的轉變，令投行對虛擬資產的看法產生漸趨中性的看法，但Compliance大於一切的行業實況下，實際上肯落場的大行，依然寥寥可數，而內地對虛擬貨幣的官方說法，至今依然是幾年前的「全面禁止」，未見放寬，用兩個字來概括，就是「非法」。

過去金融業每當有新改革，抑或監管機構批出新產品發行，願意作先鋒的，通常都是財力較強的投行，又或純粹為表支持而入場的中資券商。對他們來說，寫Program的科研人才早已養著，需要的只是分配資源到新業務去，Legal又好 Compliance又好，也有現成的；處理結算及其他事項的MO BO，就算需要增聘多一兩個人手，整體上已具備框架；甚至連最難找的持牌人RO，說不定也可以從內部提拔，因此要去開拓新業務，有著資源共享的協同效應優勢，抱著即管「開住枱先」的心態，管理層也樂於「去馬」。幾年來能夠賺到錢的，固然狂喜；賺不到的，損失也屬可控制的範圍內；就算真的幾年也沒錢賺，到時再「摺枱」吧。

然而上述情況，卻並不適用於虛擬資產平台發牌上，因為大行在形象上又或Compliance上，先天已不能參與虛產交易，亦即是在可見的時間內，不會入場申領牌照。「講笑咩，大行好清高咩？有錢生意點會唔做？」對，有錢的生意確實會搶著做，如果肯定有錢賺，所有的形象或合規問題，也可以四四六六「拆掂佢」，但誰能保證虛產平台這門生意，肯定有錢賺？特別是今年市況淡靜如此，不少大行「炒房」利潤大幅縮水，甚至只是打個和，試問又哪會有高層肯「孭飛」，為一門未必賺錢的新業務負責？

食之無肉，棄之有味，市場上有興趣申領虛擬資產交易平台的公司數目不多，或多或少也是對這門業務抱著「雞肋」般的心態。別說平台營運商，就算是監管機構，也正持續地想聘請具虛擬資產實戰經驗的市場人士嗎？搗破JPEX大茶飯，不能說監管機構沒有功勞，但是否代表已經Ready負起監管虛擬資產的重責？你認為呢？

羅仕揚