科技沒有對與錯，只是視乎運用它的人，虛擬資產亦一樣。以加密貨幣為例，你可以選擇相信抑或不相信，但卻不能說 Crypto 肯定是呃人，因為資產本身不能呃人，呃人的是利用 Crypto 作名義去行騙的騙子。然而為甚麼 Crypto 經常會成為各類騙局的主角？回到本文最初所說，自然是因為普羅大眾對它不熟悉，但又總聽過通過 Crypto 一夜致富的故事。貪心因子作祟，被騙徒加以利用，不是要 Blame the Victim ，不過受騙的那個，往往比騙徒更混帳。

然而正因為利用 Crypto 「搵食」的騙徒甚多，大眾對加密貨幣的觀感亦越趨負面，別說 JPEX 這類只局限於本地的騙局，就算曾經與最大 Crypto 交易所幣安鼎立的 FTX ，不也可以在短短幾日間倒閉嗎？ ( 雖然薯條哥至今仍不認詐騙，只認自己管理不善。 ) 虛擬資產交易平台的行頭是，當有 10 間正從事或計劃從事的，有 7 間可能是假的，又或涉及詐騙， 2 間資本實力可能不足，只有 1 間甚至少過 1 間是正常營運中，即是投資者或許只有一成、甚至低於一成機會，選中正確的平台。監管機構允許就虛產平台發牌，或許就是希望透過官方認證，增加投資者對交易虛產的信心。

早前證監會打倒昨日的我，公布正申請虛擬資產牌照的公司名單，雖然魚缸總會有人嘲笑 SFC 反口，但筆者卻認為絕對是件好事，能夠聽從坊間意見再從善如流，不正是官方機構應該做的事嗎？肯公布申領牌照名單，最起碼也讓投資者知道想「幫襯」的公司是否「得個講字」，或多或少可以減少老散誤中騙局的風險，但原來在名單中，也只是得區區 4 間公司，從中也可得知真心想投身這範疇的機構，遠不如想像中的。與金融業的行家吹水，虛擬資產平台發牌不時也是話題之一，然而就算是券商高層，對爭取牌照的興趣也不是很大，原因之一，是在本港對虛擬資產有認識的人才根本不多。

要提供虛擬資產交易服務，根據現時的條例制度，需要先獲取 1 號牌及 7 號牌。 1 號牌證券交易是券商的必備牌照，中環人誰人沒有呢？然而 7 號牌提供自動化交易服務，卻是令人頭痛的難題。本港擁有 7 號牌的公司本身已經不多，令持牌人的數量亦相當有限；但要獲取虛產平台牌照，卻要聘請最少一位持有 7 號牌的 RO 。這類人本身市場已經較稀有，而且不少都任職於投行或對沖基金，若果要「搶人才」，銀彈攻勢自然少不免，但也不是有錢就可以搶到。單是找 RO ，已經將不少財力未夠強勁的券商拒諸門外，亦間接限制了申領牌照的公司數目。

人才難找，科研能力同樣考驗牌照申請者的財力。要開發一個平台，科研開支從來不是小數目，識寫 Program 的人才多的是，但識寫 Program 又對虛擬資產有認識的人卻不多，雖然這並非必要，但代表在開發期間，需要對產品有認識的前線交易員及銷售人員提供 Logic ，再由 IT 部門編寫程序，並同時要有 Compliance 參與，以確保平台的營運符合法則，還要配合一系列的反洗錢操作。這類型的大 Project ，除非是投行或大型金融機構，否則也只能靠透過 ABC 輪融資，又或背後有支大水喉「射住」的有背景機構，才敢入場拓展。

然而困難的是，虛擬資產交易的雖然全球參與者眾，但大型投行及金融機構，普遍仍具戒心，像 JP Morgan CEO 就曾不止一次對 Bitcoin 說過狠話。即使後來產業格局的轉變，令投行對虛擬資產的看法產生漸趨中性的看法，但 Compliance 大於一切的行業實況下，實際上肯落場的大行，依然寥寥可數，而內地對虛擬貨幣的官方說法，至今依然是幾年前的「全面禁止」，未見放寬，用兩個字來概括，就是「非法」。

過去金融業每當有新改革，抑或監管機構批出新產品發行，願意作先鋒的，通常都是財力較強的投行，又或純粹為表支持而入場的中資券商。對他們來說，寫 Program 的科研人才早已養著，需要的只是分配資源到新業務去， Legal 又好 Compliance 又好，也有現成的；處理結算及其他事項的 MO BO ，就算需要增聘多一兩個人手，整體上已具備框架；甚至連最難找的持牌人 RO ，說不定也可以從內部提拔，因此要去開拓新業務，有著資源共享的協同效應優勢，抱著即管「開住枱先」的心態，管理層也樂於「去馬」。幾年來能夠賺到錢的，固然狂喜；賺不到的，損失也屬可控制的範圍內；就算真的幾年也沒錢賺，到時再「摺枱」吧。

然而上述情況，卻並不適用於虛擬資產平台發牌上，因為大行在形象上又或 Compliance 上，先天已不能參與虛產交易，亦即是在可見的時間內，不會入場申領牌照。「講笑咩，大行好清高咩？有錢生意點會唔做？」對，有錢的生意確實會搶著做，如果肯定有錢賺，所有的形象或合規問題，也可以四四六六「拆掂佢」，但誰能保證虛產平台這門生意，肯定有錢賺？特別是今年市況淡靜如此，不少大行「炒房」利潤大幅縮水，甚至只是打個和，試問又哪會有高層肯「孭飛」，為一門未必賺錢的新業務負責？

食之無肉，棄之有味，市場上有興趣申領虛擬資產交易平台的公司數目不多，或多或少也是對這門業務抱著「雞肋」般的心態。別說平台營運商，就算是監管機構，也正持續地想聘請具虛擬資產實戰經驗的市場人士嗎？搗破 JPEX 大茶飯，不能說監管機構沒有功勞，但是否代表已經 Ready 負起監管虛擬資產的重責？你認為呢？

羅仕揚