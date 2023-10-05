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恒指半日升130點 科指跑贏升1.1%

加息機會急降，隔晚美股回升，港股在缺北水、缺A股參考下，續隨外圍風向，半日跟美期亞股向上。

恒指今早高開54點，高位升140點，低位升1點，高低波幅139點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為26.21%，下跌為20.97%，無升跌為52.81%。

恒指半日升130點或0.76%，報17326點，大市成交金額266億元；國指升50點或0.87%，報5933點。恒生科技指數收報3797點，升1.19%。

藍籌股成交金額98.75億元，佔大市成交37.12%；科指成份股成交金額51.03億元，佔大市成交19.18%；國指成份股成交金額76.67億元，佔大市成交28.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.68億港元，佔大市成交的0.25%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.7%，至59.48億元，佔大市成交22.28%。牛熊證成交金額23.36億元，減少39.09%；窩輪成交金額36.11億元，減少8.79%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。小米（1810）、中海油（0883）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌64隻升，12隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升4.65%，收報15.76元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.47%，收報73.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.42元，升6.65%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.65元，跌1.27%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水、南水休市。

融創（1918）境外債務重組計劃獲法院批准。收報2.26元，升9.71%。

中國天然氣（0931）大股東，優惠價向員工及好友售股。收報0.485元，跌2.02%。

勵駿（1680）擬拓非博彩項目，或將一舊賭場轉做現場酒吧、水療。收報0.196元，無升跌。

港交所（0388）推HKEX SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程。收報287.4元，升0.7%。

靄華（1319）擬在港鐵沿線增開一至兩間服務中心，港樓淡靜趁機攻海外按揭生意。收報0.24元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1083.25元，收報1082.65元，升0.03%；新焦點（0360）創52周高，見0.11元，收報0.102元，升2%；美圖公司（1357）創52周高，見3.65元，收報3.4元，跌5.56%；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.42元，收報0.39元，升2.63%；奧邦建築（1615）創52周高，見0.375元，收報0.31元，升12.73%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；快意智能（8040）創52周高，見0.81元，收報0.74元，跌1.33%；亞洲先鋒娛樂（8400）創52周高，見0.047元，收報0.046元，升2.22%；寶發控股（8532）創52周高，見0.071元，收報0.07元，升2.94%；赤子城科技（9911）創52周高，見2.38元，收報2.37元，升7.73%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.19元，收報1.24元，升2.48%；朗詩綠色生活（1965）低見0.35元，收報0.35元，跌18.6%；萬科（2202）低見8.29元，收報8.39元，升0.84%；中駿集團（1966）低見0.255元，收報0.26元，跌3.7%；金茂（0817）低見0.93元，收報0.94元，跌1.05%；招商證券（6099）低見6.47元，收報6.5元，無升跌；成實外教育（1565）低見0.104元，收報0.104元，跌5.45%；優然牧業（9858）低見1.39元，收報1.39元，跌3.47%；中薇金融（0245）低見0.013元，收報0.013元，跌13.33%；裕承科金（0279）低見0.054元，收報0.057元，跌1.72%。

81隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.61元，收報0.61元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見3.06元，收報3.08元，無升跌；鷹君（0041）低見12.4元，收報12.72元，跌0.31%；嘉華國際（0173）低見2.1元，收報2.14元，升1.42%；晶門半導體（2878）低見0.29元，收報0.295元，無升跌；上海復旦（1385）低見15.34元，收報15.64元，跌0.89%；海豐國際（1308）低見12.5元，收報12.68元，升0.79%；中遠海發（2866）低見0.83元，收報0.85元，無升跌；舜宇（2382）低見50.3元，收報51.7元，升0.1%；金蝶（0268）低見8.84元，收報8.98元，升0.67%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.065元，升103.13%；海天天綫（8227）收報0.43元，升28.36%；火岩控股（1909）見52周低0.21元，收報0.28元，升26.7%；康大食品（0834）收報0.25元，升25%；興紡控股（1968）收報0.209元，升24.4%；ALCO HOLDINGS（0328）收報1.5元，升22.95%；太睿國際控股（1010）收報1.7元，升21.43%。

下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌22.64%；中國數字視頻（8280）創上市新低，見0.02元，收報0.021元，跌22.22%；馬可數字科技（1942）收報10.4元，跌20.97%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌18.6%；強泰環保（1395）收報0.09元，跌18.18%；開明投資（0768）收報0.023元，跌17.86%；天成控股（2110）創上市新低，見0.026元，收報0.028元，跌17.65%；滉達富控股（1348）收報0.047元，跌17.54%；亞洲資源（0899）收報0.095元，跌17.39%；盛洋投資（0174）收報0.25元，跌16.67%。

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