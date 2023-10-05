安達人壽宣布，為慶祝杭州亞運期間一眾香港健兒的出色表現，正式任命四位頂尖運動員，包括網球運動員黃澤林、劍擊運動員蔡俊彥、體操運動員吳翹充，以及高爾夫球運動員陳芷澄為品牌大使，以突顯安達人壽對本港運動員的支持及鼓勵。