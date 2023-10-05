文章日期：2023年10月5日 12:37
安達人壽宣布，為慶祝杭州亞運期間一眾香港健兒的出色表現，正式任命四位頂尖運動員，包括網球運動員黃澤林、劍擊運動員蔡俊彥、體操運動員吳翹充，以及高爾夫球運動員陳芷澄為品牌大使，以突顯安達人壽對本港運動員的支持及鼓勵。
該公司稱，將全力支持健兒們繼續為港而戰，決心成為他們的最強後盾。
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