他指出，現時的士行業面對缺乏年青司機入行、收入不穩及服務參差的困難，而乘客在繁忙時間亦難以截車，的士站更是大排長龍，新增「按錶收費的士」選項，可為用戶提供更多選擇。他解釋，HKTaxi接訂單的方式是「搶單」、Uber則是「派單」，現時HKTaxi司機無需再次登記成為Uber Tai的司機，用戶在Uber選擇按錶收費的士後，訂單將會連結至HKTaxi的應用程式，司機可「搶單」，相信港人已習慣的士按錶收費，該行程選項將會頗受歡迎。

鍾志霆又指，自今年初通關後，由3月起已見不少旅客訪港，平台的旅客生意亦有所增長，Uber司機數量未見受移民潮等因素影響，整體變化不大。

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