國際可持續准則理事會（ISSB）於6月底發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，港交所亦計劃於明年實施，屆時上市公司需披露範圍三碳排放。德勤可持續發展與氣候變化事業群總監陸偉賢認為，港交所建議2026年1月1日後財政年度全面披露範圍三的資料為合理，而港交所允許公司第一個財政年度豁免披露範圍三內的溫室氣體排放披露。
陸偉賢表示有關豁免可以給時間上市公司準備，於未來兩年去制定計劃以全面披露範圍三所規定的溫室氣體排放，而德勤有向港交所提交意見，指出對上市公司而言，要得到第一手數據（primary data）為特別複雜和困難。而實際上，有很多上市公司參考二手數據（secondary data），利用行業上的平均值去估算其範圍三碳排放。
陸偉賢亦指出德勤於回覆港交所的諮詢文件中，提到了現時香港上市條例中，允許上市公司就自身條件及判定，以定立及提出披露限制（reporting boundary），可免除披露部分排放訊息，惟需解釋有關原因，有別於國際上的標準。德勤中國華南區主管合夥人歐振興則表示，IFRS S2準則要求公司全面披露排放訊息，於IFRS標準中並沒有披露限制的設定，他認為香港上市公司長遠而言其準則需與國際看齊。
金管局綠色可持續跨機構督導小組，於7月時推出綠色及可持續金融數據資源訊息庫，以幫助金融業界查找數據資源。
陸偉賢表示金管局新的氣候風險壓力測試要求下，現時數據庫未能完面地提供有關數據。銀行內的氣候風險管理團隊，經常會使用金管局內綠色及可持續金融（GFS）資料數據庫，有銀行客戶需進行氣侯風險壓力測試，當中會使用到不同假設（assumption）及參數（parameter）；加上現時金管局有對氣候風險壓力測試的新要求，帶來了新的挑戰，例如要建立短期壓力測試模型，惟現時於國際上及金管局數據庫內都未有涵蓋所有需要的數據，銀行需自行考慮及定立有關數據以符合金管局要求。
另外，德勤夥香港浸會大學商學院和香港共享價值計劃推出GSF證書課程，該證書課程分「核心專業課程」和「進階專業課程」兩部分，課程總長25小時，旨在培養具備未來技能、知識和實踐經驗的新一代 GSF 專業人才，以收窄香港在綠色及可持續金融領域的人才缺口。
被問到香港於GSF人才的缺口時，德勤合夥人陳子偉以金管局2億元資助、每人資助額1萬粗略估算，現時香港或有2萬人GSF人才缺口。歐振興則表示現時上市公司約2000間，假設公司每間公司招聘1至2人，已需約5000名GSF人才。
其他報道
Uber伙HKTaxi推按錶收費的士選項 額外連接逾萬名的士司機