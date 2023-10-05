陸偉賢表示有關豁免可以給時間上市公司準備，於未來兩年去制定計劃以全面披露範圍三所規定的溫室氣體排放，而德勤有向港交所提交意見，指出對上市公司而言，要得到第一手數據（primary data）為特別複雜和困難。而實際上，有很多上市公司參考二手數據（secondary data），利用行業上的平均值去估算其範圍三碳排放。

陸偉賢亦指出德勤於回覆港交所的諮詢文件中，提到了現時香港上市條例中，允許上市公司就自身條件及判定，以定立及提出披露限制（reporting boundary），可免除披露部分排放訊息，惟需解釋有關原因，有別於國際上的標準。德勤中國華南區主管合夥人歐振興則表示，IFRS S2準則要求公司全面披露排放訊息，於IFRS標準中並沒有披露限制的設定，他認為香港上市公司長遠而言其準則需與國際看齊。

金管局綠色可持續跨機構督導小組，於7月時推出綠色及可持續金融數據資源訊息庫，以幫助金融業界查找數據資源。

陸偉賢表示金管局新的氣候風險壓力測試要求下，現時數據庫未能完面地提供有關數據。銀行內的氣候風險管理團隊，經常會使用金管局內綠色及可持續金融（GFS）資料數據庫，有銀行客戶需進行氣侯風險壓力測試，當中會使用到不同假設（assumption）及參數（parameter）；加上現時金管局有對氣候風險壓力測試的新要求，帶來了新的挑戰，例如要建立短期壓力測試模型，惟現時於國際上及金管局數據庫內都未有涵蓋所有需要的數據，銀行需自行考慮及定立有關數據以符合金管局要求。

另外，德勤夥香港浸會大學商學院和香港共享價值計劃推出GSF證書課程，該證書課程分「核心專業課程」和「進階專業課程」兩部分，課程總長25小時，旨在培養具備未來技能、知識和實踐經驗的新一代 GSF 專業人才，以收窄香港在綠色及可持續金融領域的人才缺口。

被問到香港於GSF人才的缺口時，德勤合夥人陳子偉以金管局2億元資助、每人資助額1萬粗略估算，現時香港或有2萬人GSF人才缺口。歐振興則表示現時上市公司約2000間，假設公司每間公司招聘1至2人，已需約5000名GSF人才。

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