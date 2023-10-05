隔晚美股因憧憬加息機會降而上升，早段美期亦向上，但午後美債息由日內低位反彈，如10年期債息由4.7038厘反彈至4.73厘之上，美期倒跌，港股升幅收窄，於持續交易時段結束時收窄至僅升21點，收市升18點，較日內高位升140點大減。A股休市缺北水，對大市成交的影響持續，全日僅470億元見近4年低，如果計全日市，是2018年12月28日後新低。