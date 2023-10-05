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恒指收市升18點 成交470億 近5年最低

隔晚美股因憧憬加息機會降而上升，早段美期亦向上，但午後美債息由日內低位反彈，如10年期債息由4.7038厘反彈至4.73厘之上，美期倒跌，港股升幅收窄，於持續交易時段結束時收窄至僅升21點，收市升18點，較日內高位升140點大減。A股休市缺北水，對大市成交的影響持續，全日僅470億元見近4年低，如果計全日市，是2018年12月28日後新低。

恒指今早高開54點，高位升140點，低位升1點，高低波幅139點。通訊服務、金融、必需消費品股推動大市。上升股份比例為29.04%，下跌為31.36%，無升跌為39.58%。

恒指收市升18點或0.1%，報17213點，大市成交金額470億元，較上日減少18.43%，是2019年12月24日後新低，當日報319.84億元。；國指升5點或0.09%，報5887點。恒生科技指數收報3757點，升0.14%。

藍籌股成交金額222.94億元，佔大市成交47.43%；科指成份股成交金額112.69億元，佔大市成交23.97%；國指成份股成交金額172.66億元，佔大市成交36.73%。

24隻雙櫃台股，總成交1.23億元人民幣，相當於約1.31億港元，佔大市成交的0.28%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.11%，至66.95億元，佔大市成交14.46%。牛熊證成交金額28.14億元，減少26.64%；窩輪成交金額38.81億元，減少1.97%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）拖累大市。

藍籌45隻升，28隻下跌，7隻無升跌。百威（1876）升5.44%，收報15.88元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.88%，收報72.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報70元，升4.79%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.61元，跌2.12%。

恒指科指均低於主要平均線。

北水、南水休市。

午後消息股表現

比利時監視阿里（9988）等 涉間諜活動。收報81.35元，跌0.49%。

今早及隔晚消息股表現

融創（1918）境外債務重組計劃獲法院批准。收報2.19元，升6.31%。

中國天然氣（0931）大股東，優惠價向員工及好友售股。收報0.5元，升1.01%。

勵駿（1680）擬拓非博彩項目，或將一舊賭場轉做現場酒吧、水療。收報0.183元，跌6.63%。

港交所（0388）推HKEX SYNAPSE平台，加快滬深港通結算流程。收報285.6元，升0.07%。

靄華（1319）擬在港鐵沿線增開一至兩間服務中心，港樓淡靜趁機攻海外按揭生意。收報0.24元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.56元，收報4.5元，升1.12%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8534.1元，收報8533.85元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1083.25元，收報1082.7元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見853.4元，收報853.4元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.4元，收報102.4元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1089.6元，收報1089.6元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1011.6元，收報1011.6元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162元，收報162元，升0.03%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見8.74元，收報8.66元，升6.13%；新焦點（0360）創52周高，見0.11元，收報0.106元，升6%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；美圖公司（1357）創52周高，見3.65元，收報3.3元，跌8.33%；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.42元，收報0.405元，升6.58%；奧邦建築（1615）創52周高，見0.375元，收報0.31元，升12.73%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.82元，收報0.81元，升1.25%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升2.94%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見1.19元，收報1.21元，無升跌；朗詩綠色生活（1965）低見0.35元，收報0.46元，升6.98%；萬科（2202）低見8.28元，收報8.29元，跌0.36%；當代置業（1107）低見0.044元，收報0.049元，跌3.92%；中駿集團（1966）低見0.238元，收報0.245元，跌9.26%；金茂（0817）低見0.93元，收報0.93元，跌2.11%；招商證券（6099）低見6.47元，收報6.49元，跌0.15%；富智康（2038）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%；成實外教育（1565）低見0.104元，收報0.11元，無升跌；萬華媒體（0426）低見0.051元，收報0.051元，跌8.93%。

129隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；舜宇（2382）低見50.3元，收報51.2元，跌0.87%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.61元，收報0.61元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見3.01元，收報3.03元，跌1.62%；鷹君（0041）低見12.4元，收報12.8元，升0.31%；嘉華國際（0173）低見2.1元，收報2.13元，升0.95%；晶門半導體（2878）低見0.29元，收報0.3元，升1.69%；上海復旦（1385）低見15.34元，收報15.64元，跌0.89%；海豐國際（1308）低見12.5元，收報12.62元，升0.32%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.055元，升71.88%；瑋俊生物科技（0660）收報0.16元，升63.27%；亨泰（0197）收報0.056元，升47.37%；高維科技（2086）收報0.85元，升46.55%；普達特科技（0650）收報0.42元，升37.7%；拉近網娛（8172）收報0.056元，升36.59%；中科生物（1237）收報0.052元，升26.83%；海天天綫（8227）收報0.42元，升25.37%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.056元，升24.44%；康大食品（0834）收報0.247元，升23.5%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）收報0.197元，跌27.04%；馬可數字科技（1942）收報9.99元，跌24.09%；駿東控股（8277）收報0.08元，跌23.08%；中國數字視頻（8280）創上市新低，見0.02元，收報0.021元，跌22.22%；德益控股（9900）收報0.83元，跌21.7%；興利（香港）控股（0396）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌19.72%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.028元，收報0.029元，跌19.44%；環科國際（0657）收報0.03元，跌18.92%；綠領控股（0061）收報0.061元，跌18.67%；艾美疫苗（6660）收報24.1元，跌18.58%；建鵬控股（1722）收報0.095元，跌18.1%。

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