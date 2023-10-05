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超媒體控股：鄭志剛上任8個月後急急辭任多職 任內股價曾升4倍、累跌89%

超媒體控股（0072）公布，鄭志剛已辭任非執行董事及董事會聯席主席；及邵忠已由董事會聯席主席調任為董事會主席，並將繼續擔任公司執行董事及行政總裁。

公司指，由於鄭志剛需要更多時間處理其他業務，故辭任上述職務，同時亦已辭任集團名譽副主席及首席戰略顧問職務，並獲委任為集團的藝術顧問。

公司股價於今年2月15日起炒上，由0.37元，炒至3月6日的最高位1.97元，升幅432.4%，其後接連急挫，至於8月31日低見0.216元，跌幅89%，今日收報0.27元，升17.9%。

今年2月16日，公司宣布鄭志剛獲委任為非執行董事及董事會聯席主席，任期初步起計為期3年，有關委任可由任何一方以不少於三個月書面通知終止。不過，今年6月30日公布的股東會投票結果，鄭志剛重選為非執董的議案獲全票100%贊成；9月20日公布的中期報告仍顯示他為非執董。而從由9月20日起有關鄭志剛的報道，包括新世界（0017）業績倒退、大行狠劈目標價，以及鄭志剛出任香港文學館主席等。

鄭志剛確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何有關彼之辭任而須知會公司股東及聯交所事宜。

董事會對鄭志剛於任內為公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

董事會相信，將主席及行政總裁的職位交予身為集團創始人的邵忠，可促進集團業務策略的執行，並提高其經營效益。

董事會相信穩健而一致的領導權，使公司能夠迅速及有效地作出及實施各項決定，並讓公司股東的權益獲得充分及公平代表。董事會相信委任邵忠出任主席兼行政總裁之職，會有利於公司的業務前景及管理。

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