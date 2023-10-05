文章日期：2023年10月5日 17:10
恒生（0011）公布，第三季每股派息1.1元，與今年首兩季相同，按年多派57.14%。除淨日為本月18日，11月9日派送。
恒生不會按季度披露業績，全年業績料會跟隨母行匯控（0005），於明年2月21日公布。
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