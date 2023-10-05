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富途在港成立11周年推逾百萬勁賞

富途證券宣布，10月29日將迎來於香港成立11週年，為慶祝周年紀念，本月連環推出價值逾100萬元勁賞，包括「11週年搶禮物」活動，送出雙人來回機票等限量禮物，目的地日日不同。此外，於10月11日至11月5日期間，牛友讚好牛牛功能並完成小遊戲，即有機會瓜分20萬美元奬勵。

富途表示，現時香港用戶數目已突破本地成年人口四成，新用戶由即日起至10月31日完成開戶指定條件即可參加搶禮物活動，10月19日至11月1日期間，參加者只要回答每日相應的功能問題，最快答對問題即可搶包括雙人來回機票、等值2,000元蘋果禮品卡、現值約2,000元TSLA股票、800元超市禮券及300元股票現金券奬賞，未能搶到禮物的參與者亦設保底100元股票現金券參與獎。

此外，10月11日至11月5日期間，全球富途用戶均可於活動頁面為牛牛功能點讚，並為所選的心水功能收集讚數，點讚數排名前5,000名用戶可獲得瓜分20萬美元股票現金券。用家亦可邀請好友參與活動為心水功能點讚，邀請人數排行前1,000名用戶，更有機會瓜分1,000萬積分。

富途證券創辦人李華表示，富途在港成立11年從未停步，港投資者亦猶如伯樂，讓富途不斷成長和進步。未來將繼續不斷革新，全面提升用戶體驗，秉持「讓投資更簡單，不孤單」使命，為港人帶來更佳的投資體驗。

 

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